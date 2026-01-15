Maintenance Engineer
2026-01-15
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Vi välkomnar människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Metsä har plats och möjligheter för många olika talanger oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller andra egenskaper - Metsä är för alla. Läs mer: metsagroup.com/metsaforall.
Maintenance Engineer till Metsä Tissue i Mariestad
Vill du arbeta i en högteknologisk och dynamisk industrimiljö där driftsäkerhet, hållbarhet och teknisk utveckling står i centrum? Vi söker nu en Maintenance Engineer som vill vara med och utveckla vårt underhållsarbete och bidra till en stabil och effektiv produktion.
Som Maintenance Engineer ansvarar du för att utveckla, optimera och kvalitetssäkra det mekaniska underhållet i anläggningen. Du arbetar nära produktion, underhållspersonal och planerare för att säkerställa hög tillgänglighet och långsiktig driftsäkerhet. Rollen kombinerar teknisk analys, förbättringsarbete och operativt stöd i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du rapporterar till Maintenance Manager, Mariestad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och utveckla det förebyggande och tillståndsbaserade underhållet
Följa upp och kvalitetssäkra underhållsplaner samt säkra reservdelshållning
Utföra rotorsaksanalyser (RCA) och initiera förbättringsåtgärder
Stötta driften i komplexa mekaniska frågeställningar
Delta i planering och genomförande av större underhållsstopp
Ansvara för teknisk dokumentation och uppdatering av underhållssystem
Medverka i projekt och tekniska utredningar
Säkerställa att arbetssätt och utrustning följer gällande säkerhetskrav
Du kommer att kommunicera internt och externt i en internationell miljö, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vem är du?
Du är en tekniskt nyfiken och analytisk person som trivs i en miljö där problemlösning, samarbete och struktur är centralt. Du har lätt för att kommunicera med olika yrkesgrupper och drivs av att förbättra processer och skapa långsiktiga lösningar.
Vi tror att du har:
Ingenjörsutbildning inom mekanik eller motsvarande erfarenhet alternativt annan relevant utbildning
Erfarenhet från underhållsarbete, gärna inom process- eller pappersindustri
God förståelse för mekaniska system och industriella processer
Erfarenhet av underhållssystem (t.ex. SAP PM, Maximo eller liknande)
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team
Vi erbjuder
Rollen erbjuder en nyckelposition i en stabil och framtidsorienterad industri, där du får stora möjligheter att påverka och utveckla underhållsarbetet på lång sikt. Du blir en del av en arbetsplats med starkt säkerhetsfokus och engagerade kollegor, samtidigt som du får goda utvecklingsmöjligheter inom teknik, förbättringsarbete och kompetensutveckling.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
För mer information om tjänsten, kontakta Maintenance Manager, Jonas Mörnsjö på jonas.mornsjo@metsagroup.com
eller +46 761288496
Så här söker du tjänsten
Vi tillämpar anonym rekrytering. Läs mer om hur det fungerar och varför vi använder det: www.metsagroup.com/anonymousrecruitment
Klicka på länken nedan för att ansöka. Fyll i din arbetshistorik och utbildningsinformation om du ännu inte har fyllt i dina uppgifter i karriäravsnittet i din Workday-profil. Lägg till arbetsbeskrivningar för de positioner du har haft, och se till att din nuvarande befattning och ditt ansvar ingår. Gå sedan tillbaka till ansökningssidan.
Observera att vid anonym rekrytering visas inte bilagor förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i din karriärprofil i Workday.
Ansökan är öppen till och med 2026.01.31. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningar redan under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen med din ansökan!
