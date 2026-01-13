Maintenance engineer
2026-01-13
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker teammedlemmar som skapar och driver nya idéer, kämpar för andra och samarbetar för att göra saker bättre. Låter det som dig?
I din framtida roll som underhållsingenjör kommer du att
Säkerställa att underhållsarbetet sker på ett säkert och kostnadseffektivt sätt enligt fastställda rutiner kopplade inom MRM-processen (maintenance reliability management)
Tillse att vi har underhållsplan för alla kritiska utrustningar
Ansvara för att reservdelsstrategi finns och är dokumenterad i SAP
Säkerställa att den totala underhållskostnaden och produktionsförlusterna minskas genom projekt, genomförande av FMEA (en del av LEAN) och rotorsaksanalyser
Deltar / initierar investeringsprojekt där du är med och föreslår förbättringar, prioriterar samt följer upp och skapar underlag
Arbetar med underhållsstrategier för tillgång på utrustning, och förbättringar av underhållsplaner
Bidra till att öka säkerheten på fabriken och ha konstruktiv dialog med medarbetare för att säkra att våra säkerhetsrutiner följs
Vi tror att du har med dig
Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik eller motsvarande kopplat till mekanik
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Extra bra om du har kunskap eller erfarenhet av
Roterande utrustning
Statisk utrustning
Ritning i AutoCAD mekanisk
Erfarenhet av tillståndskontroller på maskinutrustning
Tidigare erfarenhet av processindustri
Tidigare erfarenhet av underhåll / underhållsprocesser
Vi erbjuder dig
Du kommer att vara en del av MRM teamet som ingår i en UH organisation på cirka 25 personer. Vi försöker vara diversifierade inom våra respektive discipliner så att det alltid finns stöttning inom gruppen. Det är en liten grupp men när arbetet utförs rätt bidrar vi väldigt mycket till företagets intäkter. I rollen som underhållsingenjör har man stor frihet att bestämma över sitt arbete och utveckling.
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Bra att veta
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Alby, Ånge. Du kommer att rapportera till Maintenance Manager, Peter Silfver.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Kontakt
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Peter Silfver, Maintenance Manager på: peter.silfver@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Unionen: Danielle Malmberg +46 70 268 72 14
Ledarna: Jan Filipsson +46 70 519 97 09
