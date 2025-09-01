MA NO lärare till CSU
2025-09-01
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner.
Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vi erbjuder
I din roll som undervisande lärare i matematik och NO/TK bidrar du till att vi ska kunna fortsätta erbjuda bästa möjliga skola för våra elever och en välfungerande och omtyckt arbetsplats för våra medarbetare.
Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9, nära Mariatorget på Södermalm. Skolan har 885 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt mycket god och kunskapsresultaten är höga.
Södermalmsskolan är en populär skola med elever och vuxna som trivs, bryr sig om varandra och tycker om att vara här.
Här kan du se mer om oss:
Södermalmsskolan, F-9 - Stockholms stad
Södermalmsskolan, anpassad grundskola 1-9 - Stockholms stad
Hos oss får du jobba med skickliga och drivna kollegor, i arbetslaget såväl som i resten av skolan.
Din roll
Södermalmsskolan söker en undervisande lärare i ämnena matematik och NO i huvudsak till vår CSU grupp samt delat mentorsskap. CSU är en särskild undervisningsgrupp med central placering av Utbildningsförvaltningen. I gruppen går det 10 elever från åk 8-9. Eleverna är placerade i två olika undervisningsgrupper och totalt arbetar 4 personal i verksamheten, 2 lärare och 2 resurser.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med lärarlegitimation i matematik och NO/TK årskurs 7-9
Du är en trygg ledare i klassrummet och har erfarenhet av att möta barns olika behov.
Du har lätt för att skapa relationer till elever och ser det som ett verktyg för dig att lyckas i ditt arbete.
Du har en positiv elevsyn och tror på att alla barn vill lyckas med rätt förutsättningar.
Du är lyhörd och flexibel och har lätt för att samarbeta med övrig personal.
Du är van att dokumentera elevernas utveckling och har en god kommunikation i såväl tal som skrift.
Du har en god digital kompetens.
Meriterande
Tidigare arbete i CSU grupp
Kunskaper om positivt beteendestöd
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbete med den specifika elevgrupp som ingår i CSU.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer till vårdnadshavare och andra externa kontaktytor då arbetet oftare innebär många samverkansområden som socialtjänsten eller kontakt med BUP och habilitering.
Specialärarexamen
Varm välkommen med din ansökan
Fackliga företrädare
Sveriges lärare - Catharina Lind: catharina.lind@edu,stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Södermalmsskolan Kontakt
Johanna Gramsci Sommar johanna.gramsci.sommar@edu.stockholm.se 08-50840947 Jobbnummer
9486282