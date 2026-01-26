M8 Allservice söker rivare
Tillväxt Botkyrka AB / Grovarbetarjobb / Botkyrka Visa alla grovarbetarjobb i Botkyrka
2026-01-26
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
M8 Allservice är ett etablerat service och byggnära företag som arbetar med rivningsarbeten och relaterade uppdrag inom Storstockholm. Verksamheten omfattar rivning i olika typer av miljöer, såsom byggnader, gropar, brunnar, rensluckor och andra tekniska utrymmen, både i mindre och större projekt.
Företaget präglas av ett praktiskt arbetssätt, hög arbetsmoral och fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet. Som rivare hos M8 Allservice blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och struktur är avgörande för att lyckas i uppdragen. Rekryteringen sker för att möta ett ökat behov i verksamheten och säkerställa leverans i pågående och kommande projekt.
Som rivare ansvarar du för att utföra rivningsarbeten enligt planerade arbetsorder och gällande säkerhetsföreskrifter. Rollen innebär ett fysiskt och varierande arbete där du både arbetar självständigt och i grupp, oftast i team om minst två personer. Du utgår hemifrån till projekt inom Storstockholm och arbetar nära kollegor och närmsta chef för att säkerställa ett effektivt och säkert genomförande.
I rollen ingår ansvar för dokumentation och daglig återkoppling, samt att bidra till ordning, struktur och kvalitet på arbetsplatsen.
Som rivare hos M8 Allservice kommer du bland annat att:
Arbeta med säker och effektiv hantering av material och arbetsmoment.
Säkerställa korrekt utförande enligt arbetsorder.
Bidra till ordning, struktur och kvalitet i både projekt och arbetsmiljö.
Ta emot arbetsorder dagen innan via telefon.
Registrera arbetade timmar och dokumentera arbetet med bilder.
Planera kommande arbetsdag.
Återkoppla status till närmsta chef i slutet av varje arbetsdag.
Önskad profil:
B-körkort. Svenska eller engelska i tal.
Meriterande: Flerspråkighet. Tidigare erfarenhet av rivning eller liknande praktiskt arbete.
Vi söker dig som är:
Lättlärd och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter - för att snabbt kunna utföra varierande arbetsmoment och anpassa dig till nya projekt.
Problemlösande och tar egna initiativ i det dagliga arbetet - för att hantera oförutsedda situationer effektivt och säkerställa att arbetet flyter på.
Arbetsam, driftig och ambitiös med vilja att utvecklas - för att bidra till hög produktivitet och kunna växa inom företaget.
Ansvarstagande och noggrann med ett säkerhetsmedvetet arbetssätt - för att alltid leverera arbete av hög kvalitet och säkerställa trygghet för dig själv och kollegor.
Start: Omgående Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 07.00-16.00 Placering: Storstockholm Kontor: Tumba Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Byggnads
Vi erbjuder:
En stabil anställning i ett växande bolag. Arbete i ett engagerat team med tydlig struktur. Förmån i form av kiropraktor två gånger per år. Möjlighet att utvecklas och på sikt växa inom företaget.
