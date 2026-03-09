Lyfttekniker
2026-03-09
Företagsbeskrivning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Om rollen
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Tillsammans arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat på vår planet. Du blir en viktig del i det arbetet!
Nu söker Vattenfall Vattenkraft en Lyfttekniker!
I vårt team arbetar vi med modernisering och underhåll av alla typer av lyftutrustningar som finns i Vattenfall Vattenkrafts produktionsanläggningar. Den här tjänsten har flexibel placeringsort i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland eller Gävleborg.
Som lyfttekniker kommer du att arbeta med montage, installation, elektrisk och mekanisk felsökning samt underhåll av kranar, traverser, telfrar och lyftutrustning.
Det ingår även att vara rådgivande och bidra med kunskap och förbättringsåtgärder kring utrustning och rutiner. Även säkerhetsrelaterade frågor som rör besiktningar, regelverk och föreskrifter är vanligt förekommande. Resor till Vattenfall Vattenkrafts anläggningar i Sverige ingår som en naturlig del av detta arbete.
Administrativa uppgifter, till exempel uppdateringar i underhållssystem, skriva protokoll, arbeta med tidsplanering,
Kravspecifikation
Vi söker dig som har en el-teknisk eller mekanisk gymnasieutbildning samt tidigare erfarenhet av industri- och maskinunderhåll.
Det är meriterande om du har arbetat med felsökning och schemaläsning. Har du dessutom arbetat med service av lyftdon och lyftutrustning är det mycket meriterande
Som person är du ansvarstagande och van vid att planera och arbeta på egen hand. För det här arbetet behöver du vara noggrann och säkerhetsmedveten. Som person är du trygg, serviceinriktad och positiv. I och med att du reser över hela landet och träffar många olika personer så är det viktigt att du har lätt för att skapa nya samarbeten.
Arbetet kräver att du är bekväm med att arbeta på höjd. Du måste ha B-körkort, goda kunskaper i svenska och gärna engelska. Arbete i olika system och programvaror är en naturlig del av tjänsten, därför behöver du ha god IT-vana.
Ytterligare information
Placeringsort
Tjänsten har flexibel placeringsort i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten eller Gävleborg. Ange tydligt önskad ort/bostadsort.
Resor är en naturlig del av arbetet som Lyfttekniker där övernattning är vanligt förekommande.Publiceringsdatum2026-03-09Kontakt
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Morgan Tegström, 076-786 51 30. Fackliga företrädare är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Fredrik Lidholm SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Kliv fram för fossilfrihet!
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 17 april 2026. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga ett personligt brev i ansökan. Har du frågor om din ansökan, kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, 070-048 76 82.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Gävle - Vattenfall Jobbnummer
9783836