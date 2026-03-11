lunch service personal

Kafé Kanel AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-03-11


Lunch personal till Italiensk restaurang
Vi söker en trevlig och serviceinriktad lunch personal till vår Italienska restaurang
Arbeta i kassan och ta emot beställningar
välkomna och ta emot gäster i kassan och telefon
Servera mat till borden
Plocka in disk från matsalen
Hjälpa till med disken vid behov
Hålla matsalen ren och snygg
Allmän hjälp i restaurangen under lunch service

Publiceringsdatum
2026-03-11

Kvalifikationer
Du måste kunna prata Svenska
Vara serviceinriktad och trevlig mot gäster
kunna arbeta i högt tempo

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
mail
E-post: primociaociao@yahoo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunch personal".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kafé Kanel AB (org.nr 556508-0651), http://www.primohantverkargatan.nu
Hantverkargatan 76 (visa karta)
112 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Restaurang Primo Ciao Ciao

Jobbnummer
9789404

