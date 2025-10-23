Luftvärdighetsingenjör HKP16
Försvarsmakten / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-23
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Vidmakthållande av Flygvapnets flygplan och Helikoptrar hanteras av Flygstabens Tekniska Vidmakthållande Avdelningen (TVA). TVA håller samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. En del av TVA utgörs av Första Teknik och Vidmakthållande Sektionen (1.TVS) lokaliserad i Linköping.
Vi söker nu en Luftvärdighetsingenjör (LVI) för HKP 16 (Black Hawk).
Tjänsten innebär att i samverkan med Central Systemingenjör, andra Luftvärdighetsingenjörer samt Systemingenjörer vid förband följa upp, analysera och samordna drift, underhåll samt utveckling av HKP 16. LVI HKP16 arbetsleds av Chefen/ Vidmakthållandeledaren för Materielsystemet HKP16 (VMHL HKP16).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Bevaka och bereda luftvärdighetsärenden inom HKP16-systemet och företräda Teknisk Chef Materielsystem (TCM) HKP16 i dennes uppgifter inom fortsatt luftvärdighet och materielutveckling
• Hantera avvikelser och ge tekniskt stöd till alla aktörer inom flygunderhåll samt delta i utveckling och problemlösning för HKP16
• Fungera som länk mellan FMV och Försvarsmakten avseende ovanstående
• Följa upp resultaten från FMV tjänsteleveranser inom fortsatt luftvärdighet.
KRAVKvalifikationer
• Yrkesofficersexamen
• Flygtekniker, relevant ingenjörsexamen, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren
• God kännedom om relevanta regelverk E EMAR 145, SE EMAR M eller EASA Part M och Part 145)
• Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Befattningen ställer krav på god teknisk allmänförståelse inom flygmaterielsystem, god färdighet i att genomföra tekniska analyser och utarbeta förslag till hantering av tekniska avvikelser/problem, samt kunna läsa och skriva tekniska rapporter på engelska.
Befattningen innebär många kontakter med andra människor och flera organisationer, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort egenansvar. Erfarenhet, mognad och omdömesfullhet utgör också viktiga värderingsfaktorer till denna befattning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Typkurs på HKP16 eller något annat helikopter- eller flygsystem
• Kunskaper i FM regler och procedurer för Ledning av Fortsatt Luftvärdighet (LFL)
• Kunskap om processerna inom FM:s materielproduktion, materielförsörjnings- och underhållproduktion
• Kunskaper inom FM datasystem såsom Fenix och Prio
• Erfarenhet av arbete med ledning fortsatt luftvärdighet (inom CAMO).Övrig information
Befattning: Militär SO7
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
I tjänsten förekommer tjänsteresor, både inom och utom riket.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Patrik Rydell eller Per Johnsson.
Fackliga företrädare
OFR/O Lars-Olof Wretling
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO Åsa Karlsson
SACO Johan Nyström
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
