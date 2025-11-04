LSS-handläggare
2025-11-04
Vill du vara med och göra skillnad för Nackas medborgare?
Nu söker vi en ny kollega till vårt engagerade team inom Omsorgsenheten - ett vikariat där du får möjlighet att bidra till ett viktigt arbete för barn, familjer och vuxna med funktionsnedsättningar.
Hos oss möts du av ett varmt arbetsklimat, kollegialt stöd och en vardag där du verkligen gör skillnad.
Välkommen att bli en del av vårt härliga gäng!
Ditt uppdrag:
Omsorgsenheten har som uppdrag att utreda och fatta beslut om insatser för barn och vuxna i behov av insatser utifrån sina funktionsnedsättningar för att våra medborgare kan leva under trygga och goda förhållanden. Stödet ges i nära samverkan med den enskilde och dess anhöriga. Vi erbjuder ett brett utbud av insatser baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egen förmåga och viljan att ta ansvar för sin situation.
Inom sociala omsorgsprocessen i Nacka arbetar vi utvecklingsinriktat och har en modern process och organisation för att handläggningen ska ske utifrån brukarens behov. Vi lägger stor vikt vid hur vi på bästa sätt kan möta våra Nackabor samt förenkla handläggningen för att maximera tiden med våra kunder - vilket är viktigt för oss.
Enheten är indelade i grupper: LSS-barn, LSS/SoL-vuxen och personlig assistans.
Ditt arbete som LSS/SoL-handläggare innebär:
- Kvalificerade utredningar
- Handlägga ärenden
- Ansvara för uppföljningar och ompröva beslut för målgruppen, som är personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar i åldern 0-65 år
- Samverkan med både externa samarbetspartner inom hälso-och sjukvård, anhöriga och företrädare samt interna samarbetspartners inom hemtjänst, omsorgsboenden och övrig socialtjänst
- Informera, stödja och vägleda medborgarna till rätt stöd och hjälp
Är det här du?
För att trivas i rollen bör du ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer ha många kontaktytor, både internt och externt. Detta gör att det är viktigt att du tycker om att samarbeta, är serviceinriktad och gärna delar med dig av din kunskap samt har förmågan att möta varje enskild person och dess anhöriga utifrån dennes individuella situation. Vidare är du trygg med att arbeta självständigt och har tillräcklig kunskap för att ta egna initiativ.
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen.
- Gedigen erfarenhet av myndighetsutövning från olika delar.
- Erfarenhet av socialtjänstlagen, LSS och andra lagar som HSL, LUSEN m.fl.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i datasystemen Pulsen Combine och B-körkort
Vi erbjuder dig:
En arbetsgrupp som består av ett stabilt och tryggt team på 20 personer som har en härlig, positiv anda och en gedigen kunskap inom området. Du erbjuds en bred, självständig roll med möjlighet att få arbeta med något som bidrar och verkligen gör skillnad för våra medborgare.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Läs mer om våra förmåner här:https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/.
Intresserad?
Denna tjänst är ett vikariat på ett år, tillträde 12 januari 2026.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Petra Serrano på tel: 08 718 75 70 eller mail: petra.serrano@nacka.se
Bakgrundskontroll kan komma att göras innan anställning.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas innan ansökningstidens slut, du är välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag 2025-11-21.
Välkommen till oss!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
