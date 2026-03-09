LSS/SoL-handläggare till Myndighetsfunktionen
Myndighetsfunktionen är en samlad enhet som ansvarar för att utreda och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Myndighetsfunktionen består av ett sextiotal medarbetare som sitter i trivsamma lokaler vid Lunds centralstation. Som anställd hos oss erbjuds du en trevlig arbetsplats med stort hälsofokus samt tillgång till förmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och förmånliga villkor när det kommer till semester och föräldraledighet. Du kan läsa mer om våra förmåner på https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-ossDina arbetsuppgifter
Är du utbildad socionom, tycker om att arbeta med människor och har ansvarskänsla? Då kanske detta är ett uppdrag för dig! Vi söker dig som vill arbeta som LSS/SoL-handläggare på enheten för personer med funktionsnedsättning inom myndighetsfunktionen. Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete med goda möjligheter till personlig utveckling.
Som handläggare arbetar du med att säkerställa rättssäkerheten och delaktigheten enligt utredningsmetoden IBIC (Individens behov i centrum). Du ansvarar för utredning, bedömning, beslut och uppföljning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt beställning till utförare/verkställare. I ditt uppdrag ingår även att medverka i metodutveckling och utveckling av rutiner samt samverka med andra myndigheter och organisationer.
För oss är det viktigt att du arbetar utifrån vård och omsorgsförvaltningens värdegrund där individens behov står i centrum. Likaså arbetar du för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.Kvalifikationer
Du har socionom- eller social omsorgsexamen enligt tidigare gällande studieordning.
För tjänsten krävs att du har kunskaper i tillämpning av gällande lagstiftning samt erfarenhet av handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Din förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är god. Du har också god organisationsförmåga samt kunskaper i administration och dokumentation. Din samarbetsförmåga är hög, du är lyhörd och medskapande.
Vi använder oss av dokumentationssystemet LifeCare och ser gärna att du har erfarenhet av detta system. B-körkort är meriterande.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. I samband med intervjun kommer vi att fråga dig om ditt löneanspråk. Ta gärna del av vår lönestatistik https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Vi tillämpar löpande urval. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester.
Välkommen med din ansökan!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
