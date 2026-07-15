LSS handläggare
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2026-07-15
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vi på Utredningsenheten Barn är en välkomnande och kunnig arbetsgrupp med kollegor som arbetar tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar för att hitta det som gör skillnad i just deras liv, både med stöd av SoL/LVU och LSS. Vi är en trivsam arbetsgrupp full av entusiasm och leds av både engagerad enhetschef och två verksamhetsledare. Vi gillar utveckling och att pröva nytt och har varit med i flera forskningsprojekt.
Förutom en trevlig arbetsgrupp finns det många andra fördelar med att vara anställd i Falkenbergs kommun. Vi kan erbjuda dig flera förmåner, exempelvis ett årligt friskvårdsbidrag, flextid, och möjligheten att växla ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar om verksamheten tillåter. Det finns också möjlighet till distansarbete. Vi deltar i ett projekt där vi provar att arbeta 35 timmar/vecka med bibehållen heltidslön. Vi har en handläggare på enheten som arbetar heltid med stöd till handläggare i vardagen med IT-frågor och metodstöd. En administratör finns också till arbetsgruppens förfogande.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som LSS-handläggare i en stabil arbetsgrupp. Vi satsar på nära arbetsledning och ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Du kommer att handlägga ansökningar om insatser för personer med funktionsnedsättningar.
Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser främst enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även socialtjänstlagen (SoL). Du kommer även att i vårt strukturerade målarbete följa upp och ompröva beviljade insatser. Du kommer att ha kontakt med brukare och deras anhöriga samt ett nära samarbete med psykiatri, försäkringskassa, skola, habilitering och övriga berörda aktörer inom socialtjänsten. I det dagliga arbetet har du stöd av kollegor och av verksamhetsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handlägga ansökningar om personlig assistans.
Du visar ett stort engagemang och intresse för målgruppen. Du har ett gott bemötande vilket innebär att du är lugn, uppmärksam och lösningsfokuserad. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar och har ett strukturerat och självständigt arbetssätt. Du kan och vill arbeta självständigt och tar ansvar för att be om hjälp av arbetsledning när det behövs. Du är intresserad av förändrings- och utvecklingsarbete. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har en mycket god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Rekryterande enhetschef är åter från semester v 33 och intervjuer planeras därefter. Vid frågor om tjänsten hänvisas till verksamhetsledare i tjänst alternativt områdeschef Barn nås via kommunens Kontaktcenter 0346-88 60 00.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336466 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
Nygatan 34 (visa karta
)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10003006