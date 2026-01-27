Lounge Agent
2026-01-27
Bli en del av något nytt. Bli en del av Aspire Lounges Sweden.
Vi bygger något extraordinärt, en helt ny Aspire Lounge på Stockholm Arlanda Airport. Nu söker vi Lounge Agents som vill vara med från start och bidra till att skapa en förstklassig gästupplevelse i en internationell och dynamisk miljö.
Det här är en möjlighet för dig som trivs i service, uppskattar mötet med människor och vill arbeta i en miljö där kvalitet, värdskap och professionalism står i centrum.
Om Swissport Lounges
Swissport driver över 80 Aspire Lounges världen över och välkomnar varje år miljontals resenärer. Med mer än 35 års erfarenhet av prisbelönt gästservice erbjuder vi komfort, kvalitet och elegans i en lugn och sofistikerad miljö. Den perfekta starten på varje resa.
Nu etablerar vi Aspire Lounges i Sverige för första gången och bygger upp verksamheten på Stockholm Arlanda Airport.
Om rollen
Som Lounge Agent är du en central del av gästupplevelsen i loungen. Du möter resenärer från hela världen och ser till att de känner sig välkomna, sedda och omhändertagna från första stund.
Rollen är operativ och närvarande. Du arbetar nära både gäster och kollegor och bidrar till att loungen håller en hög servicenivå under hela dagen. Arbetsuppgifterna varierar och kan inkludera allt från välkomnande av gäster och hantering av entré till servering, påfyllning av buffé och att säkerställa att loungen är trivsam, ren och välorganiserad.
Du är en viktig del av teamet och samarbetar tätt med andra Lounge Agents och Supervisors för att skapa ett smidigt flöde och en positiv stämning i loungen.
Ansvarsområden
I rollen ansvarar du för att ge gästerna en professionell och varm serviceupplevelse genom hela deras vistelse i loungen. Du säkerställer att loungen alltid håller hög standard när det gäller service, ordning, hygien och atmosfär.
Du hjälper gäster med frågor, guidar dem i loungen och ser till att mat, dryck och gemensamma ytor håller rätt kvalitet. Du följer etablerade rutiner för säkerhet, hygien och service och bidrar aktivt till att skapa en trygg och välkomnande miljö för både affärsresenärer och privatresenärer.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi tror att du trivs i en serviceinriktad roll och tycker om att arbeta med människor i en miljö där tempot kan variera.
Erfarenhet av service, kundbemötande eller liknande roll
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Förmåga att arbeta strukturerat även under perioder med högt tempo
Serviceinriktad, ansvarstagande och samarbetsvillig
Godkänd för säkerhetsprövning för arbete på flygplats
Grundläggande datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet från hotell, restaurang, lounge, flygplats eller annan premiumservice, men din inställning, ditt engagemang och din vilja att skapa en bra upplevelse för gästen är det viktigaste.
Vad vi erbjuder
Du får möjlighet att vara med från start i uppbyggnaden av en helt ny loungeverksamhet i Sverige. Tillsammans med ett engagerat team och med stöd från Swissports internationella organisation skapar du en arbetsplats där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder anställning enligt kollektivavtal, konkurrenskraftiga villkor samt introduktion och löpande utbildning.
Observera att anställning förutsätter godkänd säkerhetsprövning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Swissport
På Swissport tror vi på mångfald, lika möjligheter och på styrkan i våra gemensamma värderingar. Vi arbetar för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig respekterade och delaktiga, oavsett bakgrund, kön, religion eller identitet.
Ansök redan idag och var med och skapa The Perfect Start för resenärer på Stockholm Arlanda Airport. Vi ser fram emot att välkomna dig till Aspire Lounges Sweden.
Detta är ett heltidsjobb.
