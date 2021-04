Lösningssäljare / B2B-säljare till Senion AB - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Linköping

Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Senion AB.Senion grundades ur forskning från Linköpings universitet och företaget har sedan starten legat i framkant med sin inomhuspositioneringsteknik. Senions lösning "Senion IPS" används av några av världens största företag och ur den erfarenheten har Senion utvecklar en applikation för moderna och flexibla kontor som heter "Senion at Work".Du kommer arbeta i ett säljteam tillsammans med 4 andra säljare. Ni sitter i fräscha nyrenoverade lokaler i centrala Linköping tillsammans med övriga kollegor på Senion.Många av Senions kunder befinner sig i USA, vilket vanligtvis innebär att du reser dit kontinuerligt, för att göra affärer internationellt. Pandemin har påverkat dessa resor men målsättningen är att det ska komma igång igen framåt.I rollen som säljare ansvarar du för hela försäljningsprocessen, vilket innefattar allt från kartläggning och uppsökning av potentiella kundföretag till att boka möten, följa upp, bearbeta, skriva offerter samt stänga affärer och arbeta med kundvård. Produkten som du säljer är ny för många verksamheter. Vilket kräver viss utbildning av kunden, för att skapa en förståelse för behovet och värdet som produkten medför till kundföretaget. Därför arbetar du vanligtvis med säljcyklar på runt sex månader, där du under processens gång får presentera den ukika produkten för flera beslutsfattare i stora organisationer.Säljteamet präglas av ett tävlingsinriktat men samtidigt hjälpsamt arbetsklimat, du kommer sitta mitt emot din kollega som jobbar med försäljning av samma produkt (Senion at Work). Ni tävlar och sporrar varandra i det vardagliga arbetet, men ni förväntas även dela era erfarenheter och kunskaper med varandra.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Du har arbetslivserfarenhet av tjänsteförsäljningDu besitter ett affärsmannasinne och tydligt eget drivDu kommunicerar professionellt på svenska och engelskaMeriterande: erfarenhet inom B2B-försäljning och/eller som lösningssäljareFör att lyckas i rollen har du ett stort eget driv och en vilja att ständigt utmanas i din roll som säljare. Vidare ser du arbetet som en social mötesplats och uppskattar när arbetet ger möjlighet till nya kontakter och relationer. Därtill räds du inte för att ta första steget in i ett samtal oavsett vem som är på andra sidan luren eller konferensbordet. Som person är du är resultatfokuserad, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Din motivation ligger i möjligheten att utvecklas och du trivs med att arbeta nära affären. Därtill är du ihärdig och jobbar vidare genom toppar och dalar, till dess du når dina uppsatta mål.Övrig information:Start: Efter överenskommelsePlats: LinköpingLön: Efter överenskommelse