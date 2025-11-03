Lösningsorienterad Orderplanerare
2025-11-03
Ett smart och meningsfullt valÄr du en samarbetsorienterad person som gillar att arbeta strukturerat och analytiskt? Brinner du för effektivisering och förbättring? Just nu söker vi en orderplanerare som vill hjälpa våra kunder och samtidigt optimera vår produktion!
Din nya arbetsplats
Hallsta är ett av Europas ledande bruk inom specialpapper. Vi driver utvecklingen mot framtidens pappersprodukter med stort fokus på hållbarhet. Våra produkter är klimatneutrala och vårt bruk är idag helt fritt från koldioxidutsläpp i produktionen. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss hittar du närmare 400 medarbetare. Hallsta Pappersbruk har tradition av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt bruk. Vi ligger pendlingsbart, längs den vackra roslagskusten, från större orter såsom Norrtälje och Uppsala.
Din framtida utmaning
Som orderplanerare på Hallsta pappersbruk kommer du att skapa förutsättningar för att produktionen på en av våra två pappersmaskiner sker på bästa möjliga sätt. Du ansvarar tillsammans med central planering och sektionsledningen för att på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt planera pappersproduktionen. För att kunna göra detta har du möjligheten att inom fastställda planer eller i överenskommelse med närmsta chef, fatta beslut och vidta åtgärder som krävs.
Du kommer att ha ett nära samarbete med flera delar av organisationen, däribland med andra orderplanerare, magasinplanerare, logistik- och produktionsplanering samt vissa externa kontakter.
För att lyckas i rollen
Om du är redo för en ny utmaning samt trivs med att spela en stor roll i ett planerings- och effektiviseringsarbete kan tjänsten som orderplanerare vara något för dig. I din roll som orderplanerare har du ett strukturerat och analytiskt arbetssätt, du trivs i en roll med snabba förändringar, med samarbeten och du kommunicerar väl och tydligt. Om du även drivs av effektiviserings- och förbättringsarbete så kommer du trivas hos oss!
Vi söker dig som har en bakgrund inom logistik och planering, eller liknande områden. Om du har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning inom logistik, distribution, supply chain management eller motsvarande yrkeserfarenhet är det meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, grundläggande kunskap i engelska samt god datorkunskap i framför allt Officepaketet. Branscherfarenhet, systemvana i olika program meriterande.
Vi kommer lägga en stor vikt vid din personliga kompetens.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka.
Hos oss får du det bästa av två världar. På Hallsta pappersbruk så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Ansök redan idag!
Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
HR-Partner
Samuel Karlsson samuel.karlsson@holmen.com 073-822 95 08 Jobbnummer
9586176