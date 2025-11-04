Lösningsexpert
Esri Sverige AB / GIS-jobb / Karlstad Visa alla gis-jobb i Karlstad
2025-11-04
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Esri Sverige AB i Karlstad
, Jönköping
, Falun
, Göteborg
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik samtidigt som du har mycket kontakt med kunder och kollegor? Är du nyfiken, lösningsorienterad och ser möjligheter? Söker du en kreativ arbetsplats och miljö som inspirerar till utveckling på högsta nivå? I så fall kommer du och Esri Sverige att trivas ihop. Varmt välkommen med din ansökan Esri Sverige och vårt team Technical solution!
Om rollen
Som medlem i vårt produktteam på Esri Sverige befinner du dig i hjärtat av där teknik möter verksamhetsnytta. Du samarbetar tillsammans med kunder och kollegor för att identifiera möjligheter och skapa smarta lösningar för kundernas utmaningar och behov för att sedan se hur våra konsulter bygger vidare på ditt arbete och förverkligar din lösning. Du är med från de första tankarna till att se hur våra konsulter bygger vidare på ditt arbete och förverkligar lösningen. Ena dagen fördjupar du dig i en kunds utmaningar, nästa dag leder du en workshop, och tredje dagen håller du dig uppdaterad kring produktnyheter och trender. Du kommer att arbeta både med befintliga och nya kunder inom många branscher och vara del av ett sammansvetsat team som är lika passionerade som du över att förmedla alla fantastiska möjligheter med GIS.
Dina ansvarsområden
Utforska och förstå kundens behov utifrån de möjligheter som finns i vår teknik, och tillsammans med kollegor ta fram lösningar som skapar konkret nytta.
Bidra i kunddialoger före, under och efter möten - i nära samverkan med säljare och konsulter - för att skapa en helhetsbild och hitta rätt väg framåt.
Planera och leda workshops där du tillsammans med kund identifierar utmaningar, utforskar lösningar och sammanställer insikter på ett tydligt och inspirerande sätt.
Hålla dig uppdaterad kring produktnyheter och trender inom ArcGIS-plattformen, och omsätta dessa till relevanta möjligheter för våra kunder.
Vara en aktiv del i teamets gemensamma arbete, där vi delar kunskap, bygger vidare på varandras idéer och utvecklar både oss själva och våra kunder.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du har flera års erfarenhet av att arbeta med GIS, antingen verksamhetsnära eller tekniskt.
Du har högskoleutbildning eller annan kompetens vi bedömer likvärdig
Du uttrycker och formulerar dig obehindrat i såväl tal som skrift på både svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet som specialist inom exempelvis IT-arkitektur, ArcGIS Enterprise eller utveckling.
Goda branschkunskaper inom exempelvis skog, energi, samhällssäkerhet eller samhällsbyggnad.
Vi ser att du är en person som har ett genuint intresse för teknik och är nyfiken på hur GIS kan skapa värde i olika verksamheter. Du har ett eget driv och trivs med att ta ansvar - både för dina uppgifter och för att bidra till helheten. Du arbetar självständigt men uppskattar också att samarbeta och hjälpa andra när det behövs. Att vara lyhörd och lösningsorienterad är viktiga egenskaper i rollen, liksom att ha ett öga för kvalitet och detaljer. Du har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder, och bygger naturligt goda relationer genom att vara närvarande, tydlig och engagerad. Du tycker om att förstå kundens behov och ser kommunikation som ett verktyg för att skapa gemensam förståelse och framdrift. Publiceringsdatum2025-11-04Övrig information
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Du kommer stationeras på något av våra kontor i Gävle, Göteborg, Kista, Karlstad eller Malmö. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30 november. Vi går dock igenom ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Har du frågor eller funderingar om tjänsten? Tveka inte att höra av dig till Rikard Näsström, teamchef Technical Solution, på 072-0502961 eller Martin Johansson, HR-specialist, på martin.johansson@esri.se
Som en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen använder vi oss av tester. Den/de som går vidare i processen kommer därför att få tester skickade till sig.
Vill du lära känna oss lite bättre redan nu?
Läs mer om oss på esri.se, se våra kundcase och följ oss på LinkedIn.
På Esri Sverige gillar vi människor, kartor och teknik. Vi brinner för att utveckla och sprida nyttan med geografisk information i både privat och offentlig sektor. Vår världsledande GIS-teknik bidrar till smidigare processer, tydligare beslutsvägar, effektivare rutiner och ger en verklig bild av nuläget till våra kunder.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esri Sverige AB
(org.nr 556409-4802), http://www.esri.se
Östra Torggatan 11 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Jobbnummer
9588915