Lösningsarkitekt, Stockholm - Shaya Solutions AB

Shaya Solutions AB / Datajobb / Stockholm2020-08-25Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: 18-okt-2020 - 17-okt-2022Ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningDin huvudsakliga arbetsuppgift blir att:Ta fram lösningsarkitektur i en microtjänstmiljö baserat på Openshift Container PlatformDesign av microtjänster och samarbete/integration mellan dessaDelta i valen av ramverk för att stödja arkitekturenDelta i implementering av framtagen arkitekturlösningDu stöttar teamet med:Planering och strategisk hantering av de i området ingående applikationerna i hela deras livscykel design, förvaltning och avveckling löpande arkitekturval gentemot befintlig målarkitekturenPrioriteringar av insatser och problemlösningSäkerställer att designlösningar är förenliga med krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och stödjer pågående digitaliseringSer till att framtagna lösningar ligger i linje med Kundens övergripande arkitekturStödjer och guidar nya medarbetare i teametDu ska med engagemang och lustStötta teamet i Kundens processer, organisation och strukturerPlanera, stötta och koordinera aktiviteter inom tåget och med andra tågDelta i planering, realisering och uppföljning av områdets road map med taktiskt perspektiv på kort sikt 1-3 årSkapa förutsättningar för effektiv förvaltning för tågets utvecklingsinitiativ och säkerställa att den blir en del av en helhetslösningAgera technical lead i teamet och kunna kommunicera framtagna designmodeller mot olika målgrupperSäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 3 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 4 till 6 veckor men kan både ta längre och kortare tid.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Minst 3 års erfarenhet av microtjänstarkitekturMinst 2 års erfarenhet av Springboot, Angular, Java, OAuth2, JSON web token, Integrationsprogrammering och design MuleMinst 1 års erfarenhet av Openshift Container Platform eller liknande molnplattformMinst 2 års erfarenhet av relationsdatabaserMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Önskvärda kunskaper inom verktygen Jira, IntelliJ, Jenkins, Artifactory.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsTechbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 2 år2020-08-25Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-08Shaya Solutions AB5332230