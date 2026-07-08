Lösningsarkitekt - Microsoftplattformen
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Välkommen till en grön värld av möjligheter hos Sveaskog! Vi erbjuder dig skogen – en vacker arbetsplats och framför allt ett av våra viktigaste bidrag för att möta utmaningarna kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning.
Nu söker vi dig som vill ta en strategisk och tekniskt ledande roll i utvecklingen av Sveaskogs Microsoftplattform och verksamhetsnära digitala lösningar. Här får du möjlighet att påverka den tekniska riktningen, arbeta nära verksamheten och vara med och forma framtidens IT-landskap i en organisation med ett långsiktigt samhällsuppdrag.
Vi erbjuder Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppdrag ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att vara teamorienterad och en bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap.
Vi erbjuder dig attraktiva förmåner och en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och hållbart arbetsliv står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.
Om tjänsten Som Lösningsarkitekt hos Sveaskog får du en central roll i att forma den tekniska riktningen för vår Microsoftplattform och våra verksamhetsnära lösningar. Du arbetar tvärfunktionellt som ett stöd för verksamheten, utvecklingsteam och externa leverantörer.
Rollen omfattar hela Microsoft-ekosystemet (Dynamics 365, Power Platform, Azure, webb och integrationer). Det operativa arbetet sker i teamen – din uppgift är att sätta riktningen, utveckla arkitekturprinciper och säkerställa att lösningarna är hållbara, skalbara, säkra och framtidssäkrade med modern AI-teknik.
Vi söker därför dig som trivs med att röra dig mellan olika teknikområden och som motiveras av att se helheten, fatta strategiska vägval och hjälpa organisationen att bygga en modern och sammanhållen IT-arkitektur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Rådgivning & design: Vara rådgivare och tekniskt bollplank kring lösningsarkitektur och strategiska vägval.
Arkitekturutveckling: Ta fram arkitektur för Microsoft-baserade lösningar, integrationer och webbapplikationer.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att lösningar följer designprinciper, målarkitektur och säkerhetskrav.
Integrationer & Moln: Driva frågor inom integrationsarkitektur, molnlösningar (Azure) och hybridmiljöer.
AI & Innovation: Följa utvecklingen inom Microsoft-ekosystemet och implementera nya möjligheter inom exempelvis AI (t.ex. Azure OpenAI, Copilot Studio), Power Platform och moderna utvecklingsmönster.
Placering sker på något av Sveaskogs kontor med goda kommunikationsmöjligheter för resor inom Sverige.
Om dig Du är en erfaren lösningsarkitekt som trivs i gränslandet mellan verksamhet och teknik. Du har ett strategiskt synsätt, god förståelse för modern systemutveckling och har sannolikt en bakgrund som utvecklare eller teknisk ledare. Du behöver inte utveckla själv idag, men är trygg i komplexa tekniska diskussioner.
Vi tror att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Lösningsarkitektur inom Microsoft-ekosystemet (Azure, Dynamics 365, Power Platform, Dataverse).
Microsoft AI-verktyg: Erfarenhet av eller starkt intresse för Microsofts AI-utbud, som Copilot, Azure OpenAI Service eller skräddarsydda AI-agenter.
Integrationer, API:er och moderna integrationsmönster.
Säkerhetsprinciper, identitetshantering och hybridmiljöer.
Webbapplikationer och verksamhetsnära lösningar.
Erfarenhet av systemutveckling eller flera års arbete nära utvecklingsteam i en tekniskt ledande roll.
Agila arbetssätt, DevOps och modern applikationsutveckling.
Erfarenhet av affärssystem är meriterande, men det viktigaste är att du har ett brett arkitekturperspektiv och ett genuint intresse för Microsoftplattformen. Du är nyfiken, håller dig uppdaterad kring ny teknik och motiveras av att omsätta nya AI- och molnmöjligheter till konkret verksamhetsnytta.
Vill du växa med oss? Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, men med hänsyn till semesterperioden kan delar av processen komma att återupptas i augusti. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 070-5508235, för Akademikerföreningen Carl Abrahamsson, tel 072-2037903 och för Unionen Johan Bergström 072-2079619.
Om Sveaskog Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget äger 14 procent av Sveriges skogsmarker och har cirka 800 medarbetare runt om i landet. Våra kontor finns från Tärendö i norr till Osby i söder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025234-2093018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forefront Amplify AB
(org.nr 559417-9391), https://career.forefrontamplify.se
Wallingatan 2 (visa karta
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111 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Forefront Amplify Jobbnummer
9997337