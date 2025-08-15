Lösningsarkitekt - CTS Security Solutions AB
Exelect AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2025-08-15
Forma framtidens fysiska säkerhetssystem för Europas mest avancerade datacenter
Vill du stå i centrum för utvecklingen av högteknologiska säkerhetslösningar och arbeta med några av Europas mest säkerhetsklassade datacenter? Är du en problemlösare som brinner för att designa innovativa lösningar från idé till färdig leverans? Då kan detta vara din nästa utmaning!
CTS Group är en av Europas största design- och byggentreprenörer och den ledande aktören i Norden. Med 32 koncernbolag, 1700 medarbetare och ett globalt partnernätverk levererar vi standardiserade lösningar som gör datacenterbyggen snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva. Se gärna vår presentationsvideo här.
CTS Security Solutions AB är ett nystartat dotterbolag med säte i centrala Stockholm. Vårt uppdrag är att leverera tekniska lösningar och service till alla bolag inom CTS Group. Nu söker vi en engagerad och kompetent:
Lösningsarkitekt - Fysiska säkerhetssystem
Som Lösningsarkitekt får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla och implementera avancerade säkerhetssystem för våra kunder. Du kommer att vara med genom hela processen - från teknisk pre-sale och kravanalys, via lösningsdesign och systemarkitektur, till implementation och överlämning till drift. Tjänsten är baserad i Stockholm och innebär vissa resor inom Europa.
Ditt uppdrag
Ansvara för lösningsdesign och systemarkitektur för avancerade fysiska säkerhetssystem, inklusive accesskontroll, videoövervakning, perimeterövervakning och biometriska lösningar
Arbeta nära kund och säljteam i pre-sale-fasen för att identifiera behov, samla in krav och presentera tekniska lösningar
Ta fram lösningsförslag och tekniska specifikationer som uppfyller både funktionella och säkerhetsmässiga krav
Skapa systemskisser, layoutförslag och funktionsbeskrivningar samt integrera dessa med kundens befintliga infrastruktur
Samarbeta tätt med projektledare, ingenjörer och externa partners för att säkerställa smidiga implementationer
Bidra till teknisk roadmap, standarder och innovationer inom bland annat AI, drönarteknik och Lidar
Vem är du?
Vi söker dig som kan visa på att du löst komplexa utmaningar och tagit aktivt ansvar med eget initiativ för olika typer av tekniska projekt. Du är van vid att jobba självständigt men uppskattar också samarbete och tycker om att avsluta projekt med hög kvalitet.
Dokumenterad erfarenhet av systemdesign och lösningsarkitektur inom fysisk säkerhet, gärna i komplexa tekniska miljöer
God förståelse för integration mellan olika säkerhetssystem och plattformar, t.ex. Milestone, LenelS2, Axis, Bosch, biometriska lösningar
Teknisk bredd inom både hårdvara och mjukvara samt förståelse för nätverk, protokoll och IT-säkerhet
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att designa och implementera lösningar som omfattar de system och plattformar vi arbetar med
Vi erbjuder
Hos oss väntar en aktiv och ansvarsfylld roll i ett växande teknikföretag med starkt säkerhetsfokus. Du får möjlighet att arbeta med ledande tekniklösningar i några av Europas mest avancerade datacenter. Vill du vara med på vår resa och bidra till högsta möjliga säkerhet? Då vill vi höra från dig!
Intresserad?
Skicka din ansökan via vår rekryteringspartner Exelect AB. Berätta gärna om dina resultat och erfarenheter från tidigare roller. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
