Looking for Taxi drivers

Shah 14 Taxi AB / Fordonsförarjobb / Umeå
2026-07-03


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Shah taxi is now looking for 3 full time or part time drivers.
Are you a safe driver who enjoys meeting people and providing good service?
Are you committed, positive and like to work both independently and in a team?
Or are you studying and want the perfect extra job?
Then you could be exactly who we are looking for!
For us, the right attitude is more important than extensive experience.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-03
E-post: wasif51214@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shah 14 Taxi AB (org.nr 559564-8196)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9992537

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