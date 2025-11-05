Looking for Taxi Driver Full Time
NA Tjänster Sverige AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2025-11-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NA Tjänster Sverige AB i Södertälje
We are looking for a Taxi Driver who can work with us full time. You can work through app UBER,BOLT or Free Taxi ,experienced driver will be Preffered.
We can provide you good provision as per your earning. You can keep the car as well.
Please contact thorugh Watsapp number as we are unable to answer all calls ,we will contact us you once we finalize.
Contact # +46-739-561-839
Email : nat.sverige2023@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
watsapp + 46-739-516-839
E-post: nat.sverige2023@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NA Tjänster Sverige AB
(org.nr 559442-1413) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589976