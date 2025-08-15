Lönespecialist
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mathem i Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Norrköping
, Nacka
eller i hela Sverige
På Mathem sätter vi alltid våra kunders bekvämlighet i centrum. Vi vill skapa den bästa möjliga upplevelsen för dem - från att planera middagen med familjen till att få matvarorna levererade hem till dörren. På så sätt hjälper vi till att skapa mer tid för det de älskar - matlagning, tid med familjen, träning eller arbete. När du arbetar med oss får du en unik möjlighet att ha en positiv inverkan på människors liv. För leendet på våra kunders ansikten när matvarorna anländer är ovärderligt.
Vi söker en lönespecialist till Mathem!
Vi är ett litet och sammansvetsat HR-team baserat i Larsboda som arbetar tätt ihop för att skapa en fantastisk vardag för våra anställda. Vi samarbetar, delar kunskap och stöttar varandra. Nu söker vi en lönespecialist som uppskattar en varierande vardag och som trivs med att kombinera kunskap inom lön med HR-administration. Vi söker dig som är nyfiken, självgående, noggrann och som motiveras av att jobba nära organisationen.
Vad du kommer att göra som lönespecialist
Självständigt arbete inom hela löneprocessen där du säkerställer att löner hanteras enligt gällande lagar och kollektivavtal.
Tolkning och tillämpning av kollektivavtal, samt hålla dig uppdaterad om förändringar i lagar och kollektivavtal.
Kontinuerlig utveckling och effektivisering av vårt lönesystem samt våra löneprocesser.
Intern och extern rapportering, till exempel till Försäkringskassan, Kronofogden, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket, samt Fora och Collectum.
Finansiella avstämningar.
HR-administration såsom on/off-boarding av anställda (förbereda anställningsavtal, hantera anställningskort).
Support till medarbetare och chefer i frågor gällande lön och HR.
Delta i projekt relaterade till lön och HR.
Säkerställa att Mathems riktlinjer för chefer och medarbetare uppdateras med processbeskrivningar och vägledande dokument.
Vad du behöver för att lyckas
Eftergymnasial utbildning inom lön, eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, SRF-auktorisation är ett plus
God kunskap av lag, kollektivavtal och arbetsrätt
Kunskap om pensioner, skatter och avgifter
God kunskap i Excel
God systemvana
God kunskap i svenska och engelska
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att göra skillnad i ett snabbfotat företag med en produkt som människor älskar - samtidigt som vi förändrar dagligvarubranschen.
Kollegor som siktar högt och stöttar varandra. Vi bryr oss om människor, och det innebär att vi stöttar varandra hela vägen.
En platt struktur där vi samarbetar mellan team för att lösa spännande utmaningar. Stora idéer kommer från överallt!
Ett transparent arbetssätt. Vi använder Slack för att hålla oss uppdaterade - mindre e-post, färre möten - mer tid till att få saker gjorda.
Ett pulserande kontor i Larsboda, med lunch lagad av våra egna kockar
Ett gratis gym för att hålla dig pigg och energisk.
Kollektivavtal och personalrabatt
Ett samarbetande förhållningssätt - vi tacklar spännande teknik- och produktutmaningar tillsammans, över olika områden.
En chans att forma framtiden för livsmedelshandeln samtidigt som vi bygger ett företag som är här för att stanna.
Några avslutande ord
På Mathem kommer du att ingå i ett passionerat och ambitiöst team som arbetar för att förändra framtiden för livsmedelshandeln. Vi är alla olika - precis som du - och vi skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Om du behöver några anpassningar eller stöd under ansökningsprocessen, låt oss veta det, så gör vi vårt bästa för att hjälpa till. Vi tror på styrkan i en mångfaldig arbetskraft och vill att alla ska ha en lika stor chans att få jobbet.
