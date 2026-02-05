Lönekonsult i Alingsås
2026-02-05
Blir du motiverad av att hjälpa småföretagare genom trygg och kvalitativ lönehantering?
På Flexfunktion ekonomibyrå engagerar vi oss i de minsta företagen och här får du möjlighet att göra verklig skillnad i ett litet men glatt team bestående av redovisningskonsulter och lönekonsulter.
Flexfunktion ekonomibyrå är en liten och flexibel byrå vid Stora Torget i centrala Alingsås, ett stenkast från tågstationen. Byrån är Srf-ansluten och hjälper effektivt små och växande företag med olika redovisnings- och lönetjänster, samt rådgivning.
Om rollen som lönekonsult
I rollen som lönekonsult hos oss arbetar du med löner för flera olika småföretag i vitt skilda branscher. Du har ett helhetsansvar för dina kunders löneprocess och jobbar både operativt och rådgivande. Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med löner från ax till limpa för flera småföretag
Ha löpande kundkontakt och ge rådgivning i lönefrågor
Hantera avvikelser som frånvaro, semester och förmåner
Säkerställa korrekta löner genom kontroller och kvalitetssäkring
Utveckla våra interna processer och arbetssätt
Samverka med kollegor inom lön och redovisning för helhetsleveranser
Du kommer att ha nära kontakt med både kunder och kollegor och vara en viktig pusselbit i att skapa trygga och kvalitetssäkrade löneprocesser för våra kunder.
Vem är du?
Du har hittat hem i löneyrket och trivs med kombinationen av människor, siffror och regler.
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet av arbete med lön, gärna från redovisningsbyrå, lönebyrå eller liknande lönefunktion
Är trygg i löneprocessen från början till slut
Har erfarenhet av att arbeta med och tolka kollektivavtal
Är van vid digitala verktyg och olika lönesystem
Trivs med både eget ansvar och att samarbeta med andra.
Det är meriterande om du:
Är Auktoriserad Lönekonsult via Srf konsulterna eller är på väg dit. Alternativt har mycket lång erfarenhet inom löneyrket.
Har erfarenhet av att arbeta på en mindre byrå med många småföretagskunder
Har jobbat rådgivande mot kund och gillar att förklara regler på ett begripligt sättPubliceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Tjänsten är på deltid, cirka 40 %, med tillträde enligt överenskommelse, gärna före sommaren. Målet är att tjänsten, precis som byrån, på lång sikt ska växa.
På vårt kontor kan det finnas hund, eftersom våra medarbetare får ha med hund på kontoret, vilket skapar stort värde för många här.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Berätta gärna kort om din erfarenhet av lön, vilka lönesystem du arbetat i och från när du kan börja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: platsannons@flexfunktion.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lönekonsult". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Flexfunktion ekonomibyrå
(org.nr 559138-4937)
Stora Torget 4 A (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flexfunktion ekonomibyrå, AB Jobbnummer
9725226