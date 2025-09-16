Lönekonsult
Sigtuna kommun, Löneenheten / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2025-09-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Löneenheten i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som lönekonsult hos oss arbetar du med alla arbetsuppgifter som ingår i löneprocessen, från hantering av anställningar till kontroller, intyg, rättelser och utredningar fram till verkställande av lön samt efterarbete.
Arbetet är i huvudsak teambaserat vilket innebär att du kommer att ingå i en grupp där du gemensamt med andra delar på löpande arbete samt har möjlighet att planera, genomföra och utveckla ditt arbete.
Vi arbetar parvis inom visa fördjupningsområden så som områdena avstämningar, löneskulder, ombokningar av lönekostnader, rapportering av förtroendevalda, löner i retur, men även rapportering av pension, kontaktfamiljer och familjehem.
Du kommer vara en del av vår Löneservice vilket innebär att du på bästa möjliga sätt ger stöd, service och utbildning till verksamhetens chefer samt chefsstöd i alla förekommande lönefrågor. Vi brinner för att ge service och bemötande av högsta kvalitet vilket vi ser att du också gör!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lönespecialist eller har annan relevant utbildning som bedöms likvärdigt av arbetsgivaren.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att arbeta i Personec P och ärendesystemet Artvise samt erfarenhet av att rapportera inom områdena avstämningar, löneskulder, ombokningar av lönekostnader, rapportering av förtroendevalda och hantering av löner i retur men även rapportering av pension, kontaktfamiljer och familjehem.
Som person är du strukturerad, du planerar och organiserar ditt arbete och slutför det som du har påbörjat. Du har god samarbetsförmåga, du är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Utöver detta så är du lösningsfokuserad och har förmågan att se möjligheter i förändringar.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev. Under rekryteringsprocessen kan arbetsprov och tester förekomma.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Löneenheten Kontakt
Lönechef
Teresia Wallin Hellberg teresia.wallin-hellberg@sigtuna.se 0859126283 Jobbnummer
9509996