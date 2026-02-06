Lönehandläggare (vikariat)
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vill du också arbeta på en arbetsplats med härliga kolleger som brinner för service och ordning och reda? Just nu söker vi en vikarierande lönehandläggare till Lönecenter, är det du?
Lönecenter ingår i HR-verksamheten på kommunledningskontoret och ansvarar för den koncernövergripande lönehanteringen. Idag arbetar 20 lönehandläggare på enheten med att ge råd och stöd till koncernens chefer i alla typer av lönefrågor.
Som lönehandläggare hanterar du ärenden från vårt ärendehanteringssystem och arbetar med löneberedning enligt gällande lagar och kollektivavtal. En viktig del av rollen är kvalitetssäkring och kontroll av löner samt rapportering till myndigheter. I arbetsuppgifterna ingår också telefonsupport. Många av våra processer är idag digitaliserade och under ständig utveckling. Hos oss arbetar vi både självständigt och i team, och du kommer ha många interna och externa kontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom lön och erfarenhet av kvalificerat lönearbete gärna från offentlig sektor. Erfarenhet av Visma Personec P är meriterande. Eftersom arbetet har många kontaktytor, behöver du kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett starkt servicefokus. Som lönehandläggare behöver du vara strukturerad och kunna planera ditt arbete effektivt, särskilt eftersom många arbetsuppgifter är styrda av deadlines. Vi arbetar i team och lägger stor vikt vid ett positivt arbetsklimat, därför ser vi att du bidrar med engagemang, samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
