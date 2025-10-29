Lönehandläggare
2025-10-29
, Dorotea
, Vilhelmina
, Lycksele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åsele kommun i Åsele
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Åsele kommun söker en LönehandläggarePubliceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Som lönehandläggare hos oss på Åsele Kommun kommer du att arbeta med hela processen från anställning till utbetalning av lön, med allt vad det innebär.
Se till att alla får rätt lön i rätt tid. I arbetsuppgifterna ingår även inrapportering till KPA, SCB och Försäkringskassan. Du kommer att ha ansvar för flera områden inom kommunens verksamheter och ge stöd och service till både chefer och medarbetare. Du arbetar tätt tillsammans med den andra lönehandläggaren. Vi ingår i en samverkan med två andra kommuner och du kommer även att utföra arbetsuppgifter för dem.
KVALIFIKATIONER
Du har gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi och/eller KY-utbildning med inriktning lönespecialist. Meriterande om du har erfarenhet av löneadministrativt arbete.
Noggrannhet och struktur kännetecknar dig som person och du tycker om när det är ordning och reda. Du driver självständigt ditt arbete framåt, men uppskattar också att arbeta tillsammans med andra.
Dina arbetsuppgifter behandlar ofta flera aspekter och involverar många parter. Därför behöver du vara bra på att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och tycka om att ge god service.
Har du kunskap om avtalsfrågor ser vi det som positivt, gärna från kommunal verksamhet. Det är meriterande om du arbetat i lönesystemet eCompanion.
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
