Lönechef till AniCura
2026-03-09
Vill du skapa trygghet, kvalitet och långsiktig utveckling i en lönefunktion med ett verkligt samhällsuppdrag?
På AniCura spelar lönefunktionen en avgörande roll. När våra veterinärer, djursjukskötare och klinikmedarbetare kan lita på att löner, ersättningar och villkor fungerar sömlöst, skapas förutsättningar för det som verkligen betyder något - att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för denna viktiga funktion och samtidigt leda och utveckla vårt engagerade löneteam i Sverige.
Om AniCura
AniCura är en av Europas ledande aktörer inom specialiserad djursjukvård för sällskapsdjur. Sedan starten 2011 har vi vuxit till en familj av över 500 djursjukhus och kliniker i Europa, med ett gemensamt mål: att tillsammans skapa bättre djursjukvård. I dag är vi en del av Mars Veterinary Health och i Sverige har vi 27 kliniker och djursjukhus med cirka 1 350 medarbetare. Våra totalt 12 000 kollegor i Europa tar varje år hand om omkring 4,5 miljoner patienter.
Om rollen
Som Lönechef på AniCura Sverige får du ett övergripande ansvar för hela löneprocessen för cirka 1300 medarbetare i fem bolag. Det innebär att du både säkerställer att allt fungerar korrekt och enligt regelverk - och att du samtidigt driver utvecklingen framåt. Du leder ett kompetent team om fyra personer och skapar struktur, trygghet och framdrift i en miljö som präglas av tillväxt och förändring.Rollen är både strategisk och operativ. Du fungerar som intern expert inom lön och är en viktig samarbetspartner till HR, ekonomi, chefer och externa leverantörer. Du bidrar till att standardisera, effektivisera och framtidssäkra våra löneprocesser så att de stödjer verksamheten på bästa sätt - både i dag och i morgon.
Ditt uppdrag
I praktiken innebär det att du har det fulla ansvaret för lönehanteringen från underlag till utbetalning, rapportering och efterlevnad av lagar och avtal. Du är den självklara eskaleringspunkten i lönerelaterade frågor och ger rådgivande stöd till både HR och verksamhet. Du driver förbättringsinitiativ, säkerställer kvalitet i interna kontroller och revisioner samt ansvarar för administrativa delar kopplade till exempelvis tjänstebilar. Allt med ett tydligt fokus på struktur, transparens och tillit.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och som trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa riktning och bygga starka relationer. Du är driven, strukturerad och lösningsorienterad, men också prestigelös och kommunikativ. Förändring ser du som en möjlighet snarare än ett hinder, och du motiveras av att både utveckla människor och förbättra arbetssätt.
Du har flera års erfarenhet av kvalificerad lönehantering, gärna från outsourcingbolag eller större internationella organisationer, och en gedigen förståelse för svenska löneregler, arbetsrätt och skatter. Du är van vid att arbeta i olika HR- och lönesystem och att samarbeta med externa leverantörer. Eftersom AniCura är en internationell koncern känner du dig också bekväm med engelska i både tal och skrift. Meriterande om du har erfarenhet av Hogia Plus, Quinyx eller Workday.
Det här erbjuder vi
Hos AniCura blir du en del av ett värderingsstyrt bolag med ett tydligt och meningsfullt uppdrag. Du får möjlighet att forma och vidareutveckla en modern lönefunktion i ett företag i tillväxt, i en roll med stort eget ansvar och verklig påverkan. Vi erbjuder en inkluderande och samarbetsinriktad arbetsmiljö, hybridarbete med flexibilitet, tjänstepension och friskvårdsbidrag - och självklart är även din hund välkommen till kontoret
Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Danderyd och start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar AniCura med Wepartner och Barbara Lidholt. Du är varmt välkommen med din ansökan och ditt CV på engelska. Urval och intervjuer sker löpande. I slutet av processen kommer du få göra ett lönetest. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Barbara Lidholt på barbara.lidholt@wepartner.se
eller 076-525 90 47.
