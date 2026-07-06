Löneadministratör till Södertälje
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Södertälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Södertälje
2026-07-06
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Är du en erfaren löneadministratör som trivs med att ta ansvar för hela löneprocessen och vill arbeta i en komplex verksamhet med många kontaktytor? Motiveras du av att leverera hög kvalitet, ge förstklassig service och samtidigt bidra till utveckling och förbättring av processer? Då kan det här vara nästa uppdrag för dig.
Adecco söker nu en löneadministratör till ett längre konsultuppdrag hos en av våra kunder i Södertälje. Här blir du en del av en etablerad lönefunktion där du får arbeta brett med löneadministration från ax till limpa samtidigt som du samarbetar nära såväl medarbetare och chefer som specialister och andra interna funktioner. Rollen passar dig som uppskattar en varierad vardag där både noggrannhet, problemlösning och serviceanda står i fokus.
Uppdraget startar i augusti och löper initialt över sex månader med goda möjligheter till förlängning. Kunden erbjuder dessutom en flexibel arbetsmodell med möjlighet att kombinera arbete på plats med distansarbete.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som löneadministratör kommer du bland annat att:
Hantera löneärenden från ax till limpa, inklusive nyanställningar, anställningsförändringar, avslut, frånvaro, ersättningar och avdrag.
Ge stöd och vägledning till medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor.
Genomföra kvalitetskontroller för att säkerställa korrekta lönekörningar och utbetalningar.
Administrera och uppdatera lönerelaterad dokumentation.
Delta i arbete kring årsskiften och semesterårsavslut.
Samarbeta med interna funktioner samt externa parter såsom myndigheter och leverantörer.
Medverka i utvecklingsinitiativ inom digitalisering, automatisering och processförbättringar.
Bidra till det kontinuerliga förbättringsarbetet inom lönefunktionen.
Den vi söker
Vi söker dig som har ett genuint intresse för löneadministration och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och service är en naturlig del av vardagen. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Ska-krav (viktigt att dessa framgår i ditt CV för att du ska vara relevant i urvalsprocessen):
YH-utbildning inom lön (2 år) eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
Minst två års erfarenhet av löneadministration från ax till limpa i kombination med löneutbildning alternativt minst fem års operativ erfarenhet inom lön.
Erfarenhet av lönesystemet SD Worx.
God kunskap om lagar, regler och kollektivavtalsfrågor kopplade till lönehantering.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet från större organisationer eller koncerner.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med olika kollektivavtal
Erfarenhet av teknikavtalet
Om uppdraget
Du blir en del av en större lönefunktion som hanterar cirka 23 000 lönespecifikationer varje månad och arbetar i flera integrerade systemmiljöer. Rollen innebär nära samarbete med löneadministratörer, lönespecialister och supportfunktioner samt internationella kollegor som stöttar verksamheten inom bland annat reseräkningar och tidssystem.
Det här är ett uppdrag för dig som vill utvecklas i en professionell miljö där du får möjlighet att bidra med din kompetens samtidigt som du blir en del av ett engagerat och kunnigt team.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Fredrik Löfgren Fredrik.Lofgren@adecco.se Jobbnummer
9994332