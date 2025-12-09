Löneadministratör Till Norra Stockholm
Är du en noggrann och serviceinriktad löneadministratör som vill bli en nyckelspelare i ett växande företag i norra Stockholm?
Vi söker dig som brinner för löneprocesser och som vill arbeta i en organisation där din kompetens gör verklig skillnad. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar för hela lönehanteringen - från ax till limpa - i en miljö som präglas av samarbete, utveckling och högt engagemang.
Rollen är placerad i norra Stockholm med möjlighet till hybridarbete. Detta är en direktrekrytering med start enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
I din roll ansvarar du tillsammans med 3 kollegor för hela löneprocessen, inklusive lönekörningar, registrering av avvikelser, sjukfrånvaro och ledigheter. Du fungerar som en stödjande kontaktperson för våra medarbetare i lönerelaterade frågor och bidrar aktivt till att skapa trygghet och tydlighet kring lönehanteringen.
Du hanterar löneadministration för både kollektivanställda och tjänstemän, vilket ställer krav på god struktur, förståelse för olika avtal och en hög grad av servicekänsla.Profil
Vi söker dig som har en YH-utbildning eller motsvarande inom lön, samt minst två års erfarenhet av löneadministration. Du är trygg i din yrkesroll och van att arbeta mot tydliga deadlines.
Du har god kunskap om kollektivavtal och är van att hantera både kollektivanställda och tjänstemän.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivs i en organisation med högt tempo, där god kommunikation och serviceanda är centrala värden. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift. Ett genuint intresse för system och digitala verktyg, samt erfarenhet från olika lönesystem efterfrågas i denna roll.
Framgångsfaktorer
• Minst 2 års erfarenhet inom rollen som löneadministratör
• Ett genuint intresse för system och digitala verktyg
• Serviceinriktad, prositiv och lösningsinriktad
• Van vid självständigt arbete såväl som del av ett teamOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Norra Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James 072-215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-01-15
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat ansvarar för rekryteringsprocessen och där du blir anställd direkt hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Ansökningar kommer att bearbetas fr.o.m. v.34. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Westin-James; 072 215 15 34. Ersättning
