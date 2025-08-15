Löneadministratör sökes till Södertälje!
Perido AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-08-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en nyckelroll där noggrannhet möter service? Som löneadministratör hos vår kund blir du en del av ett engagerat team som säkerställer korrekta löner och bidrar till en smidig löneprocess. Här erbjuds du en chans att arbeta i en dynamisk miljö, ha många kontaktytor och utveckla både processer och samarbeten. Låter det som en roll för dig? Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en löneadministratör sökes till vår kund, en världsledande leverantör av transportlösningar som tillsammans med sina kunder och partners driver på omställningen till ett hållbart transportsystem. Tjänsten är placerad på företagets huvudkontor i Södertälje, med möjlighet att arbeta tre dagar i veckan på distans.Arbetsuppgifter
Som löneadministratör har du en både operativ och konsultativ roll, med ansvar för att ge support samt kvalitetssäkra både indata och utdata i löneprocessen. Det finns många integrationer mellan lönesystemet och flera andra system, vilket innebär att arbetsuppgifterna varierar i komplexitet och omfattning. Du är en viktig del av ett engagerat och ansvarsfullt team som arbetar för att säkerställa löneprocessen för interna kunder. Här är kulturen starkt serviceinriktad, med fokus på ett professionellt bemötande, tillgänglighet och kontinuerliga förbättringar.Dina arbetsuppgifter
Hantera månatliga lönerelaterade underlag kopplade till nyanställningar, förändringar under anställningen, avslut, frånvaro, tillägg och avdrag m.m.
Genomföra kvalitetskontroller av löneunderlag, både indata och utdata
Ge support till medarbetare och chefer
Utföra registerhantering, bidra till kontinuerliga förbättringar och delta i olika utvecklingsprojekt
Genomföra årliga uppgifter såsom årsskifteshantering, löneöversyn och semesterberäkningar
Rollen innebär främst många interna kontakter inom företaget, men även externa kontakter med exempelvis leverantörer och myndigheter
Dina egenskaper
Du är en strukturerad och noggrann person med god förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt - även i en föränderlig miljö. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt och hög integritet hanterar du komplex information på ett ansvarsfullt sätt. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat. Din servicekänsla är stark och du trivs med att ge stöd både till kollegor och chefer.
Låter det som en roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom lön (1,5-2 år) och minst 3 års erfarenhet av praktisk löneadministration eller minst 5 års erfarenhet av praktisk löneadministration
Flytande i svenska och engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med SD Worx (lönesystem)
Tidigare erfarenhet av att arbeta med ServiceNow
Tidigare erfarenhet av TeknikavtaletTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-30. Start 2025-09-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35381 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9461214