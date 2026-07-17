Löneadministratör sökes till Humana
Humana AB / Ekonomiassistentjobb / Örebro Visa alla ekonomiassistentjobb i Örebro
2026-07-17
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eller i hela Sverige
Vi på Humana söker nu en löneadministratör till vårt härliga gäng i Örebro. Här arbetar du tillsammans med engagerade medarbetare som dagligen ger utomordentlig service till våra kunder, anställda och samarbetspartners och ser till att våra duktiga medarbetare får rätt lön i rätt tid.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som löneadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att administrera löner och omkostnader för våra personliga assistenter och kunder. I tjänsten ingår kontakt med kunder, personliga assistenter, uppdragschefer, myndigheter mm. Du hjälper till att svara på frågor om löner, tidrapporter och omkostnader. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Tidrapporter
Löneregistrering
Traktamenten och utlägg
Förmånsbeskattning
Tjänsten är en visstidsanställning till och med den 10 januari 2027. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Du arbetar heltid, måndag till fredag 08:00-17:00 med möjlighet till flextid. Placering är på Humanas fina Örebrokontor.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta efter våra värdeord engagemang, glädje och ansvar och som har erfarenhet av att arbeta med administration, service och kundkontakt. Har du tidigare arbetat med lön, administration och har erfarenhet av Agresso är det meriterande. Det är fördelaktigt om du är utbildad lönekonsult på yrkeshögskola alternativt har akademisk utbildning inom ekonomi eller juridik.
Som person är du noggrann, strukturerad, ansvarsfull och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. För att trivas i rollen krävs att du är van att hantera flera saker samtidigt, vilket ställer höga krav på flexibilitet och stresstålighet. Du har telefonvana, erfarenhet av kundkontakter och vana att leverera service på en hög nivå. Vi förväntar oss att våra medarbetare alltid ska göra sitt yttersta för att ge utomordentlig service till våra kunder, assistenter och samarbetspartners. Det innebär även att man arbetar för att ge god service till sina medarbetare och medverka till att skapa ett bra arbetsklimat.
Vad händer nu?
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026. Vi ser gärna att du söker omgående eftersom vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta någon av våra gruppchefer på Löneavdelningen: Oscar Ericsson (oscar.eriksson@humana.se
) under vecka 30 eller André Brink (andre.brink@humana.se
) från vecka 31 och framåt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8086155-2105277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Fabriksgatan 22 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10005385