Löneadministratör
2026-05-21
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar.
Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid
Om rollen
Trivs du med att arbeta med hela löneprocessen och vill kombinera noggrannhet med förstklassig service? I denna roll stöttar du både medarbetare och chefer inom Scania och bidrar till att säkerställa en kvalitativ, korrekt och effektiv lönehantering. Vi hanterar cirka 23 000 löner varje månad och har flera systemintegrationer - du får en varierad vardag som spänner från löpande lönehantering till förbättringsarbete.
Det här erbjuder vi
Du blir en del av vårt engagerade Payroll-team med löneadministratörer och specialister, stöttade av kollegor i Polen som ansvarar för reseräkningar och tidssystem. Vi har en serviceinriktad kultur där professionalism och tillgänglighet är viktigt. Här får du bred kontakt med olika funktioner, möjlighet att utveckla dina färdigheter och flexibilitet att arbeta på distans några dagar i veckan.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera lön från start till mål, inklusive nyanställningar, förändringar och avslut, frånvaro, tillägg, avdrag och övriga löneunderlag
Ge daglig support och vägledning till medarbetare och chefer
Utföra kvalitetskontroller och registervård för att säkerställa korrekta löneuppgifter och resultat
Bidra till ständiga förbättringar genom att aktivt initiera och delta i utvecklingsinitiativ inom teamet
Representera Payroll och bidra i olika projekt kopplade till digitalisering, automatisering och processutveckling
Stötta årliga aktiviteter såsom kalender- och semesterårsskiften
Samarbeta med interna intressenter inom Scania och externa parter som leverantörer och myndigheter vid behov
Du är driven, kommunikativ och har stark servicekänsla med hög ansvarskänsla och noggrannhet. Du trivs med att samarbeta i team och vill bidra till hög kvalitet, regelefterlevnad och förbättringsarbete.
YH-utbildning inom lön (1,5-2 år) samt minst 2 års praktisk erfarenhet av hela löneprocessen, eller minst 5 års erfarenhet av operativt lönearbete
Goda kunskaper om lagar och regler inom löneområdet
Erfarenhet av att arbeta med olika kollektivavtal
Professionell nivå på svenska och engelska, både i tal och skrift
Starka samarbetsförmågor och ett proaktivt, serviceinriktat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av SD Worx lönesystem
Erfarenhet av att arbeta enligt Teknikavtalet
Om teamet
Payroll är en av fem avdelningar inom People Services Sweden och består av 24 kollegor. Vi har en härlig mix av erfarenheter och kompetenser, och en stödjande kultur där vi hjälper varandra och gärna delar med oss av vår kunskap.
Ytterligare information
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Södertälje.
Kontaktinformation
Frågor? Kontakta rekryterande chef Erika Dahlgren: erika.dahlgren@scania.comSå ansöker du
Skicka din ansökan med så snart som möjligt, dock senast den 4 juni. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
