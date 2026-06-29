Löne- Och Hr-Administratör Till Dspace
Resultat i Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
LÖNE- OCH HR-ADMINISTRATÖR TILL dSPACE
Vill du kombinera lön, HR och ekonomi i en bred roll på ett internationellt teknikföretag?
Trivs du i en självständig roll där du får ta stort eget ansvar samtidigt som du är en del av ett prestigelöst och samarbetsinriktat team? Nu söker dSPACE en Lön- och HR-administratör som vill arbeta i en varierad tjänst med fokus på lön och HR, samtidigt som du stöttar verksamheten inom ekonomi och administration. Här får du möjligheten att utvecklas i en global organisation som ligger i framkant inom framtidens teknik.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
dSPACE är ett ledande teknikföretag som specialiserar sig på simulering- och valideringslösningar för utveckling av uppkopplade, självkörande och elektriskt drivna fordon. Företaget erbjuder produkter och tjänster som används för att testa och kvalitetssäkra avancerade funktioner inom bland annat fordonsindustrin, flygindustrin och andra högteknologiska områden. Utöver fordonsutveckling är dSPACE även involverat i spännande projekt inom rymdteknik och industriell automation, främst genom verksamheten i Tyskland.
Stockholmskontoret är beläget i Danderyd, där du blir en del av ett engagerat och kompetent team med högt fokus på kvalitet, innovation och samarbete.Arbetsuppgifter
I rollen som Löne- och HR-administratör har du huvudansvaret för lönehanteringen men fungerar även som ett viktigt stöd inom både HR- och ekonomiadministration. Du arbetar självständigt inom ditt område samtidigt som du har nära samarbete med kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Hantering av löner
• Administration av pensioner och försäkringar
• Hantering av förmåner, utbetalningar och skatterelaterade frågor
• Kontroll och administration av utlägg och reseräkningar
• Rapportering till myndigheter
• Allmänt administrativt HR-stöd
• Kontakt med medarbetare och chefer i frågor kopplade till lön och personaladministration
• Stöd inom fakturering och bokföringProfil
Vi söker dig som har ett stort intresse för lön och HR och som vill vara en viktig stödfunktion i verksamheten. Har du erfarenhet av ekonomiadministration är det meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att lära dig. Du känner dig trygg i att självständigt ansvara för löneprocessen och trivs i en roll där du får kombinera struktur, service och samarbete.
Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av löneadministration, alternativt är nyutexaminerad inom lön med en längre praktikperiod bakom dig. Oavsett bakgrund är du trygg i din kompetens och bekväm med att vara ensam ansvarig inom löneområdet.
Som person är du nyfiken, öppen och ödmjuk i samarbeten. Du är prestigelös, serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende hos både kollegor och chefer. Rollen ställer höga krav på noggrannhet, integritet och ansvarstagande, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt. Då bolaget är internationellt behöver du känna dig bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Framgångsfaktorer
• Kunskap inom lön och personaladministration
• Trygg med att självständigt hantera löneprocessen
• Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt
• God administrativ förmåga och ett öga för detaljerOm företaget
Framtiden Business är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.Så ansöker du
START: September/November
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-08-09
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Framtiden Business har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 – 311 68 62 eller maila gabriella.urban@framtiden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52804_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
182 33 DANDERYD Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Gabriella Urban gabriella.urban@framtiden.com +4673-3116862 Jobbnummer
9983981