Lön- och pensionsspecialist
2025-10-17
Vi söker förstärkning till vårt team som arbetar med lönefiler, pensionsrapportering och implementering av nya kunder i våra system och tjänster.
Om rollen
I den här rollen är du en nyckelperson i våra kundprojekt. Du ansvarar för att analysera kundens pensionspolicy och säkerställa att löneberäkning och rapportering fungerar korrekt i våra system.
Du arbetar i projektform tillsammans med kollegor och kundens löneavdelning - ofta löneadministratörer - för att se till att rapportering, bokföring och pensionsadministration fungerar smidigt från start. Arbetet är varierande och kombinerar analys, systemförståelse och kundkontakt.
Du ingår i ett team som även hanterar den löpande administrationen av lönefiler och rapportering till pensionsbolag, försäkringsförmedlare och försäkringsbolag. Tillsammans arbetar ni mot tydliga tidsmål och med fokus på kvalitet och effektivitet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lön eller pension - gärna från implementering, systemförvaltning eller projekt
Är en van systemanvändare och trivs med att utnyttja digitala lösningar för att arbeta effektivt
Har god kommunikativ förmåga och gillar kundkontakt
Är skicklig i Excel och van att analysera och bearbeta stora datamängder
Meriterande om du har
Arbetat i flera olika lönesystem och med företag inom olika kollektivavtal
Erfarenhet av löpande pensions- och försäkringsrapportering, t.ex. till Collectum, Fora eller Bliwa
Erfarenhet av analys och kontroll av lönedata för pensionsberäkningar
Vem du är
Hos oss på Insclear händer det mycket, vilket kräver att vi alla är flexibla i vårt sätt att tänka och arbeta. Vi är ett starkt team som samarbetar tätt och stöttar varandra, därför lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och engagemang.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att skapa ordning och reda. Du har ett öga för detaljer, ser samband i data och har en nyfiken inställning till förbättring och effektivisering. Du kommunicerar tydligt men alltid med lyhördhet och ödmjukhet.
