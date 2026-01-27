Lön & HR Specialist
2026-01-27
Nu söker vi på Zoey en trygg och operativ Lön & HR Specialist för ett interimsuppdrag på bolag i centrala Göteborg.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar struktur, system och att få saker att hända, och för dig som känner dig trygg i användandet av SAP och Flex.
Rollen
I rollen ansvarar du för löneprocessen i Sverige och är kontaktperson mot externa payroll-leverantörer i andra europeiska länder. Du arbetar med att samordna, kvalitetssäkra och utveckla löne- och ersättningsprocesser inom EMEA samt hanterar tidrapportering, reseräkningar och centrala HR-administrativa processer. Du säkerställer korrekt HR-data, arbetar nära HR-systemen och bidrar vid revisioner, rapportering och globala People & Culture-initiativ.
Vi tror att du trivs i gränslandet mellan lön, HR och system - där struktur, kvalitet och service går hand i hand.
Erfarenhet av självständigt lönearbete
Erfarenhet av att arbeta med lön i Flex (meriterande)
Mycket god systemvana, gärna i SAP
God kunskap i svensk arbetsrätt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om uppdraget
Start: Omgående
Omfattning: 9 - 12 månader, 100%
Läge: Centrala Göteborg
Anställningsform: Vi välkomnar alla som lockas av rollen att söka! Oavsett om du är intresserad av en anställning hos oss på Zoey eller har ditt eget bolag och letar nytt uppdrag.
Zoey är det självklara konsult- och rekryteringsbolaget inom HR och Talent Acquisition. Vår tanke är enkel: När människor växer, växer organisationer. Därav arbetar vi varje dag för att skapa en engagerad lärandekultur som inspirerar och utvecklar de bästa konsulterna inom HR och Talent Acquisition. Kom och dela vår vardag som präglas av Glädje, Utveckling och Enkelhet!
Känner du dig intresserad? SÖK!
Har du frågor? MAILA (martin.jerrskog@zoey.se
)
