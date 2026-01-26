Lokförare i Kiruna
2026-01-26
Som lokförare hos oss bidrar du till att våra transporter genomförs säkert, effektivt och med hög leveransprecision längs Malmbanan och Ofotbanen. Du får en viktig roll i en verksamhet där vi varje dag säkerställer att vår produktion och värdekedja fungerar på ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt, från gruva till kund.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB MalmtrafikLKAB Malmtrafik ansvarar för lastning, lossning och transport av LKAB:s järnmalmsprodukter på Malmbanan. Vi fraktar från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt till SSAB i Luleå.
Din roll
Som lokförare hos oss blir du en del av vår helhet och bidrar till att vår högteknologisk gruv- och mineralkoncern fortsätter framåt. Som lokförare i Kiruna kör du i huvudsak våra IORE-lok på det norra omloppet, längs Malmbanan och Ofotbanen mellan Kiruna och Narvik. Din arbetsdag innehåller också uppgifter som växling, avgångssyning, tågsättsklargöring och bromsprovning av våra vagnar. Tjänsten är stationerad i Kiruna och erbjuder inte möjlighet till att veckopendla. Dock hjälper vi till med flyttkostnad samt bostad.
Det här har du med dig
Du arbetar självständigt och trivs med ensamarbete, men även att tillsammans med andra samverka för att lösa problem som kan uppstå i arbetet som lokförare. Du är ansvarstagande och sätter alltid säkerheten först, samt är van att arbeta lösningsfokuserat och drivs av att lära dig mer. Vi tror på dig och din kapacitet och ger dig både förtroende och frihet att utveckla och utvecklas. Vi förväntar oss att du har:
- Lokförarbevis
- Godkänd gymnasie- och lokförarexamen
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du:
- Är utbildad lokinstruktör eller körlärare
- Har loktypsintyg för IORE
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.Start: Enligt överenskommelse, men gärna innan maj
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid med oregelbunden skiftgång och nattarbete. Ett rullande 6-veckorsschema med 2 lediga veckor. Vi erbjuder inte komprimerat schema.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Renita Vingbäck renita.vingback@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
