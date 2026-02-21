Lokalvårdstekniker till Slottsstaden Städfirma
Slottsstaden Städfirma är ett växande företag med fokus på kvalitet, kundservice och hög professionalism.
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade medarbetare som vill vara med och skapa rena, trivsamma miljöer och nöjda kunder - och som vill växa tillsammans med oss.
Arbetsplats
Ute hos privatkunder och företagskunder i Malmö, i delområdena Ribersborg, Fridhem, Rönneholm, Kronprinsen, Erikslust, Hästhagen, Slottsparken, Kungsparken och Västra Hamnen.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdstekniker hos oss kan du arbeta med:
Hemstädning
Flyttstädning
Kontorsstädning
Trappstädning
Storstädning
Fönsterputsning
Enklare monterings- och reparationstjänster
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag och kund.
Om anställningen
I början kan det röra sig om deltid eller timarbete, då mängden uppdrag kan variera
Möjlighet till fast anställning för rätt personer i takt med att företaget växer finns
Nya ansvarsområden och utveckling för den som vill växa med företaget
Vi söker dig som
Behärskar svenska eller engelska (krav)
Är noggrann och har öga för detaljer (krav)
Är flexibel, ärlig, ansvarstagande och pålitlig (krav)
Har hög känsla för kundservice och ett professionellt bemötande (meriterande, dock inget krav då vi lär ut detta enligt vår modell)
Har rätt till nystartsjobb och/eller anställningsstöd primärt (meriterande)
Gärna har erfarenhet av lokalvård i form av städning, montering och reparationer (meriterande, men inget krav)
B-körkort (meriterande, men inget krav)
Då vårt fokus ligger mycket på säkerhet och pålitlighet för våra kunder, så begär vi alltid ett utdrag från polisens belastningsregister som kan bestyrka ens lämplighet att arbeta hos oss.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss via vår hemsida.
Din ansökan skall bestå av följande:
CV
Kort personligt brev där du berättar om dig själv
Om du har rätt till nystartsjobb/anställningsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivare Slottsstaden Städfirma
, https://www.slottsstadenstadfirma.se
217 55 MALMÖ
