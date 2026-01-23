Lokalvårdsservice söker arbetsledare, visstidsanställning
Vill du jobba med oss?
Lokalvårdsservice söker en arbetsledare till våra lokalvårdsområden.
Dina framtida arbetsuppgifter
Hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter tillsammans med övriga i teamet vara att utföra schemalagda städuppgifter inom skola, förskola, särskilda boenden samt övriga offentliga lokaler.
Att vara lokalvårdare hos oss innebär mycket kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service och bemötande.
Vem är du?
Viktiga personliga egenskaper:
- Du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
- Du är lyhörd och uppmärksam på kundens behov
- Du arbetar självständigt, är flexibel och tar ansvar
- Du samarbetar väl med andra och kommunicerar tydligt
- Du är noggrann, strukturerad och representerar kommunen på ett positivt sätt
Du är en förkämpe för hälsa, säkerhet och trivsel.
Din erfarenhet:
- Du har dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning inom lokalvård
- Gymnasiekompetens
Anställningsform och arbetstider:
- Tjänsten är visstidsanställning, i första hand till 2027-04-30 med möjlighet till förlängning.
- Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
- Arbetstid är heltid, dagtid enligt schema.
Du delar våra värderingar och har ett genuint intresse för städning - precis som vi.
Du kommer att ha mycket kundkontakt, vilket innebär att du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift samt ha vana av dokumentation och datorarbete.
Då bilkörning ingår i det dagliga arbetet måste du ha giltigt B-körkort.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
