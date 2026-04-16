Lokalvårdare visstid 60% | SiS Eknäs
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård.
SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar i åldern 12-16 år med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen är placerad strax utanför Enköping i ett naturskönt område nära till Mälaren. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med kunskap och erfarenhet inom lokalvård och har en önskan om att vara med och bidra till en så bra miljö som möjligt för klienter och anställda på Ungdomshem Eknäs. Du ansvarar för helhetsupplevelsen i våra lokaler genom att städa institutionens olika utrymmen som exempel allmänna utrymmen, mötesrum, kontor, korridorer, toaletter och personalutrymmen. I rollen ingår även visst ansvar för beställning av vissa förbrukningsvaror och ta emot olika leveranser. Du arbetar dagtid mån-fre.
Andra arbetsuppgifter kan vara:
Tömma sopor och bära bort mindre emballage
Storstädning och golvvård
Hantering av städmaterial
Rapportera eventuella fel och skador på lokaler och utrustning
Du har eget ansvar för planering och utförande av ditt arbete, vilket ger dig stor frihet i hur du organiserar dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av lokalvård och som känner stolthet över det arbete du utför. Du trivs med att ta initiativ, ser vad som behöver göras och tar tag i det. Du har ett öga för detaljer, planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt och trivs med att arbeta självständigt. Du kan ändra din planering och prioritera mer akut uppkomna behov. Arbetet innebär att du ska kunna samarbeta med olika yrkeskategorier och ha förståelse för olika professioners förutsättningar. Utifrån att arbetet kommer utföras i nära anslutning till klienterna lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och att du förstår innebörden av sekretess och säkerhet.
Du ska även ha:
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Datorvana
Meriterande:
PRYL, SRY och/eller likvärdig utbildning inom lokalvård
Erfarenhet att arbeta som lokalvårdare
Erfarenhet av att göra digitala beställningar av förbrukningsvaror
Erfarenhet från arbete inom vård-, behandling och/eller institutionsmiljö
Van att hantera olika verktyg
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning under sommaren med start omgående tom. 2026-08-31
Du kan läsa mer om förmåner inom SiS här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122487". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Vallby Eknäs 14 (visa karta
)
745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Ann-Kristin Södergren ann-kristin.sodergren@stat-inst.se Jobbnummer
9857459