Lokalvårdare, vikariat, Medpro Clinic Åmål
Medtanken Vård AB / Städarjobb / Åmål
2025-12-11
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Vi söker lokalvårdare till Medpro Clinic i Åmål Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att städa våra lokaler. Det handlar om allt från undersökningsrum och kontor till allmänna ytor som korridorer, väntrum och toaletter.
Då vi bedriver sjukvård blir naturligtvis städning av mottagningsrum och andra patientutrymmen extra viktig.
Här ska städningen utföras enligt hygienrutiner och särskilda föreskrifter. Den dagliga städningen sker efter ett förbestämt schema som du själv är med och skapar. Till detta kan även extra städinsatser tillkomma utifrån vad verksamheten kräver. Det kan exempelvis röra sig om att städa och iordningställa rum där patienter med olika behov har eller ska vistas.
I ditt dagliga arbete kommer även andra arbetsuppgifter finnas så som enklare sysslor i kök runt lunch och fika. Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta inom städyrket * Städutbildning eller motsvarande är meriterande * Goda kunskaper i svenska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du
• Är noggrann och ser helheten * Är ansvarstagande * Har förmåga att prioritera arbetsuppgifter * Har god kunskap om städteknik och städkvalitet * Gillar ordning och reda
Tjänst: Vikariat på 20% (arbete på måndagar) januari-februari 2026, vikariat på 100% i minst 1 år fr.o.m. mars 2026
Arbetstid: Dagtid
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medtanken Vård AB
(org.nr 559070-7294), https://www.medpro.se/ Arbetsplats
Medpro Clinic Kontakt
Petra Wessberg petra.wessberg@medtankengroup.se Jobbnummer
9638551