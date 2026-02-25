Lokalvårdare vikariat deltid
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Kumla Visa alla städarjobb i Kumla
2026-02-25
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Kumla
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker en engagerad och positiv lokalvårdare som brinner för service. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Lokalvårdare på ISS!
Om rollen
Till vår verksamhet och ISS kund i Kumla, söker vi en positiv och engagerade lokalvårdare som vill arbeta deltid.Tjänsten är ett vikariat på 50-60% fram till och med 20 mars 2026 med stor chans till förlängning.
Arbete sker helgfria veckodagar, under morgon/dagtid. Arbetet är förlagt till Kvarntorps industriområde och Kvarntorpsgruvan i Kumla kommun
Vid behov kan du få erbjudanden om extra timmar på övriga platser för oplanerad frånvaro som sjukdom.
Vi erbjuder
Kontor och verkstäder ska förmedla en helhetsupplevelse av en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats, för både anställda och besökare, och här har lokalvårdaren en viktig roll. Som servicemedarbetare och lokalvårdare arbetar du främst med städning av kundens lokaler. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma så som påfyllning av vatten och kaffemaskiner samt skötsel av växter och inventering av kontorsmaterial.
Arbete sker helgfria veckodagar, under morgon/dagtid. Arbetet är förlagt till Kvarntorps industriområde och Kvarntorpsgruvan i Kumla kommun.
Det är ett krav att du kan ta dig till och från jobbet med eget färdmedel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och kunna komma med förslag till förbättringar hos kunden. Det är viktigt att du har en lyhördhet för kundens behov och en känsla för merförsäljning. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare och du ska även ha förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken eller branscherfarenhet. Det är viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
Din ansökan
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Maria Wennlöf maria.wennlof@se.issworld.com
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9764153