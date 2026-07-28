Lokalvårdare, vikariat 100%
Grums kommun, Kost och lokalvård / Städarjobb / Grums Visa alla städarjobb i Grums
2026-07-28
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Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu dig som vill arbeta som lokalvårdare vid Jättestenskolan inom område kost och lokalvård. Här blir du en del av ett engagerat team på cirka 40 medarbetare som varje dag bidrar till rena, trygga och funktionella lokaler och goda måltider i våra kommunala verksamheter. Lokalvården arbetar med moderna, miljövänliga och ergonomiska metoder.
Hos oss gör du skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare arbetar du med alla förekommande städmoment inom daglig städning, veckostädning och storstädning. Du ansvarar även för att vårda och hantera städmaskiner och material, samt att beställa förbrukningsmaterial. Vid behov kan arbetsuppgifter i våra mottagningskök ingå, till exempel disk och enklare kökssysslor.
Din arbetsplats blir Jättestenskolan, men rollen innebär att du ibland arbetar på olika objekt och vid behov stöttar kollegor inom hela kommunens geografiska område. Flexibilitet och vilja att hjälpas åt är därför viktiga delar av vardagen hos oss.Kvalifikationer
Du har grundläggande kunskap i professionell lokalvård, och det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete, SRY-kurs eller erfarenhet från arbete i storkök/restaurang.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag. Eftersom mycket av vår kommunikation sker digitalt är det viktigt att du kan läsa, skriva och kommunicera på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är serviceinriktad, flexibel och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och verksamheter.
Giltigt B-körkort krävs och tillgång till egen bil är en fördel.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
I vår verksamhet krävs att du visar upp ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning. Utdraget beställs kostnadsfritt via Polisens e-tjänst och kan levereras digitalt till Kivra eller per post. Handläggningstiden är cirka 1 - 2 veckor.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-24 snarast eller enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums Kommun
(org.nr 212000-1827)
Sveagatan 77 (visa karta
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664 80 GRUMS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grums kommun, Kost och lokalvård Kontakt
Områdeschef kost och lokalvård
Elisabeth Eskfelt elisabeth.eskfalt@grums.se +4655542150 Jobbnummer
10014104