Lokalvårdare/vaktmästare till Hässleholmsgården
2026-02-25
Det här erbjuder vi
Arbetsplatsen
Hässleholmsgården är en naturnära mötesplats i Hässleholm som erbjuder lokaler för uthyrning.
Här möts föreningar, företag och privatpersoner i en trivsam miljö året runt. Arbetslaget ansvarar dessutom för driften av friluftslivet som innefattar vandringsleder, rastplatser, motionsslingor och badplatser.
Nu söker vi en serviceinriktad och engagerad lokalvårdare/vaktmästare som vill bli en del av vårt arbetslag.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
I huvudsak kommer du att arbeta med Hässleholmsgårdens innemiljö. Du ansvarar för att våra lokaler håller en hög standard när det gäller renhållning och trivsel. I rollen ingår även kundkontakter med till exempel att hantera nyckel- och taggutlämning i samband med uthyrning. Eftersom du ingår i friluftslivets arbetslag så kommer tjänsten även innefatta uppgifter som grönyteskötsel, skräpplockning, ogräsrensning och städning av rastplatser och badplatser.
Du blir en del av samma arbetslag som ansvarar för utemiljön och friluftslivet, vilket innebär att samarbete och flexibilitet är en viktig del av arbetet.
Tjänsten är förlagd till vardagar men vid fåtal tillfällen kan helgarbete förekomma. Lokalvård behöver ske samtliga vardagar i veckan.
Tjänsten annonseras ut på heltid med möjlighet för den som ska anställas att välja en sysselsättningsgrad ner till 75%.
Vem är du
Vi söker dig som har:
erfarenhet av lokalvård
gymnasieexamen
grundläggande datorvana
B-körkort för manuell växellåda
god läs-, tal- och skrivförmåga i svenska.
Erfarenhet av lättare grönyteskötsel är meriterande.
Vi söker en serviceinriktad och ansvarstagande medarbetare till en varierad tjänst där både lokalvård, kundkontakt och utemiljö ingår. Du är självgående, noggrann och har ett gott bemötande. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till att skapa en trivsam och välskött miljö för besökare och hyresgäster.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta invånaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen. Kultur- och fritids verksamheter är nyskapande, mobila, inkluderande och attraktiva. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och mänskliga rättigheter ska ligga till grund. Här är vi en viktig pusselbit kring det främjande arbetet för att skapa en god livsmiljö och trygghet genom livet.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
