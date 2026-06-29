Lokalvårdare Uppsala
Moom AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Lokalvårdare sökes till LA Städservice i Uppsala
Hos LA Städservice står kvalitet, service och nöjda kunder i centrum. Vi växer och söker därför fler medarbetare som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.
LA Städservice söker en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare för arbete med hemstädning och kontorsstädning i Uppsala. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Hemstädning hos privatpersoner
Kontorsstädning hos företag
Dammsugning och golvvård
Rengöring av kök och badrum
Dammtorkning och övriga förekommande städuppgifter
Arbetet utförs på olika adresser i Uppsala och innebär både självständigt arbete och arbete tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som
För att vara aktuell för tjänsten ska du:
Ha grundläggande kunskaper i svenska.
Ha B-körkort.
Ha tillgång till egen bil.
Kunna arbeta vardagar på dagtid.
Vara noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Tidigare erfarenhet av hemstädning, kontorsstädning eller annan lokalvård är en stor fördel. Introduktion och upplärning ges till rätt person.
Eftersom arbetet utförs i privata hem kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Introduktion och upplärning.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Anställning
Ort: Uppsala
Omfattning: Heltid eller deltid
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan och hälsar dig välkommen till LA Städservice! Om företaget
LA Städservice är en registrerad bifirma till MOOM AB och erbjuder professionell hemstädning och kontorsstädning i Uppsala med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: info@la-stadservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Moom AB
(org.nr 559456-8486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983995