Lokalvårdare trygg anställning och bra lön!
2025-10-13
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
, Östersund
, Åre
, Kramfors
, Sundsvall
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare till en av våra kunder. Det här är en rekrytering där du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia sköter urval och rekryteringsprocessen.
Som lokalvårdare har du en central roll i att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö för både kunder och medarbetare. Du arbetar med daglig städning av lokaler, golvvård, tömning av sopor samt påfyllning av förbrukningsmaterial. Arbetet kräver noggrannhet, ansvar och en känsla för kvalitet.
Ingångslön: 29 000 kr/mån
Du erbjuds en stabil anställning direkt hos arbetsgivaren, med god introduktion, schyssta villkor och ett arbetsklimat där alla hjälps åt.
Vi söker dig som är positiv, ordningsam och trivs med ett fysiskt och självständigt arbete. Erfarenhet från lokalvård eller städning är meriterande, men det viktigaste är att du är pålitlig och vill göra ett bra jobb.
Så här söker du
Skapa ett digitalt CV på www.junglia.com
Fyll i alla uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
835 31 KROKOM Jobbnummer
9554276