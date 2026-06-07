Lokalvårdare Trollhättan

JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Trollhättan
2026-06-07


Visa alla städarjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JCW Städ och Trädgårdsservice AB i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv eller i hela Sverige

Morgonpigg lokalvårdare sökes – Trollhättan/Överby (ca 15 h/vecka)
Vi söker en morgonpigg och flexibel lokalvårdare till en butik i Trollhättan/Överby.

Publiceringsdatum
2026-06-07

Om tjänsten
Städning av butikens alla avdelningar
Arbetstider:
Morgonpass/kvällspass
Cirka 15 timmar per vecka
(Varierande tider – flexibilitet krävs)
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och ansvarsfull
Är flexibel
Kan arbeta självständigt
Har god arbetsmoral
Kan tala, förstå och skriva svenska
Har körkort (meriterande)
Erfarenhet av lokalvård är meriterande

Vi erbjuder:
Deltid ca 15 timmar/vecka
Möjlighet till fler timmar vid behov
Trevlig arbetsmiljö

Övrig information
Som en del av vår anställningsprocess behöver samtliga kandidater kunna uppvisa giltig legitimation och handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige.
För tjänster där arbetet utförs i miljöer med särskilda säkerhets- eller kundkrav kan vi även komma att begära att kandidaten visar upp utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Anställning kan inte påbörjas förrän nödvändiga handlingar har kontrollerats.
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@jcwservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Trollhättan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
JCW Städ och Trädgårdsservice AB (org.nr 556836-6875)
461 70  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB

Jobbnummer
9951194

Prenumerera på jobb från JCW Städ och Trädgårdsservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos JCW Städ och Trädgårdsservice AB: