Lokalvårdare Trollhättan
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Trollhättan Visa alla städarjobb i Trollhättan
2026-06-07
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Morgonpigg lokalvårdare sökes – Trollhättan/Överby (ca 15 h/vecka)
Vi söker en morgonpigg och flexibel lokalvårdare till en butik i Trollhättan/Överby.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Städning av butikens alla avdelningar
Arbetstider:
Morgonpass/kvällspass
Cirka 15 timmar per vecka
(Varierande tider – flexibilitet krävs)
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och ansvarsfull
Är flexibel
Kan arbeta självständigt
Har god arbetsmoral
Kan tala, förstå och skriva svenska
Har körkort (meriterande)
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Vi erbjuder:
Deltid ca 15 timmar/vecka
Möjlighet till fler timmar vid behov
Trevlig arbetsmiljöÖvrig information
Som en del av vår anställningsprocess behöver samtliga kandidater kunna uppvisa giltig legitimation och handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige.
För tjänster där arbetet utförs i miljöer med särskilda säkerhets- eller kundkrav kan vi även komma att begära att kandidaten visar upp utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Anställning kan inte påbörjas förrän nödvändiga handlingar har kontrollerats.
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Trollhättan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
461 70 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9951194