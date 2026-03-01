Lokalvårdare trappstädning i Skurup

Marlins Bemanning och Entreprenad AB / Städarjobb / Skurup
2026-03-01


Visa alla städarjobb i Skurup, Svedala, Ystad, Sjöbo, Trelleborg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Marlins Bemanning och Entreprenad AB i Skurup, Ystad, Trelleborg, Staffanstorp, Lund eller i hela Sverige

Vi söker dig som bor i Skurup och har erfarenhet av städning, är självgående och noggrann.
Du skall behärska det svenska språket i tal & skrift, vara kund medveten och god arbetsmoral.
Arbetet innebär trappstädning hos en av våra kunder i Ystad.
Tjänsten är heltid 40h/veckan vardagar 08.00-17.00.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@marlins.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare i Skurup".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Marlins Bemanning och Entreprenad AB (org.nr 559363-3059)
274 34  SKURUP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skurup

Jobbnummer
9769600

Prenumerera på jobb från Marlins Bemanning och Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Marlins Bemanning och Entreprenad AB: