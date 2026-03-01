Lokalvårdare trappstädning i Skurup
2026-03-01
Vi söker dig som bor i Skurup och har erfarenhet av städning, är självgående och noggrann.
Du skall behärska det svenska språket i tal & skrift, vara kund medveten och god arbetsmoral.
Arbetet innebär trappstädning hos en av våra kunder i Ystad.
Tjänsten är heltid 40h/veckan vardagar 08.00-17.00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@marlins.se Arbetsgivarens referens
