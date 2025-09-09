Lokalvårdare, Timvikarie Hemservice Norlandia
2025-09-09
Vill du vara med och bidra till guldkant i vardagen? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som lokalvårdare på Hemservice Norlandia?
Just nu söker vi timvikarier till Hemservice Norlandia i Helsingborg. Arbetet innefattar städ, tvätt och inköp till våra kunder under kontorstid måndag-fredag. Som timvikarie så utför du alla sysslor som arbetet kräver och täcker upp när den ordinarie personalen är borta. Körkort är ett krav då vi har kunder i hela Helsingborgs stad.
Om Hemservice Norlandia
Hemservice Norlandia tillhandahåller servicetjänster såsom städ, tvätt och inköp till kunder i Helsingborgsstad. Vi har både privata kunder och kunder enligt beslut från vård och omsorg. Vi utgår från trygghetsboendet Närlunda park i Helsingborg. Vi utför allt inom vecko/månads-städ, flyttstäd, fönsterputsning och digitala inköp från mathem eller ica maxi.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar.
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa guldkant i vardagen - Varje dag för våra kunder. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som är lokalvårdare och som kan arbeta som timvikarie hos oss.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom liknande servicetjänster.
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Körkort krävs
Övrig information
Anställningsform: timvikariat
Omfattning: enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Camilla Kallentoft
Telefonnummer: 010-761 20 42
E-postadress: camilla.kallentoft@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
