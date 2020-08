Lokalvårdare, timvikariat till Anstalten Tidaholm - Kriminalvården, Anstalten Tidaholm - Städarjobb i Tidaholm

Kriminalvården, Anstalten Tidaholm / Städarjobb / Tidaholm2020-08-26Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#om Anstalten Tidaholm har plats för 146 st intagna, som är dömda till långa påföljder. Anstalten har därmed den högsta nationella säkerhetsklassificeringen. Anstalten leds av en kriminalvårdschef som tillsammans med ledningsgruppen har det operativa ansvaret. Anstalten har 200 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser.2020-08-26Arbetet som lokalvårdare består av lokalvård av anstaltens entréutrymmen, korridorer, administrationslokaler, sysselsättningslokaler, personalutrymmen och andra förekommande lokaler.Du är lyhörd, serviceinriktad och utför dina arbetsuppgifter på ett noggrant, strukturerat och systematiskt sätt. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga och vi söker dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga men även god förmåga att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du känner ett ansvar för lokaler och arbetsmiljö och gör fortlöpande bedömningar avseende behov av olika arbetsinsatser. Som person har du en positiv attityd till din omgivning. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet. Vi förutsätter att Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tro på att människan är utvecklingsbar.Vi söker dig som har:Tidigare arbetslivserfarenhet som lokalvårdareDet är meriterande om du har:Fullständig gymnasiekompetensRelevant utbildning inom lokalvårdGoda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skriftB-körkortÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då utförs en säkerhetsprövning med registerkontroll innan beslut om anställning fattas. I dessa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidDeltid. Dagtid. Arbetstid måndag - fredag. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Introduktion föregår timvikariat. Tillträde omgående eller enligt överenskommet.Timlön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2020-09-16Kriminalvården, Anstalten Tidaholm5333363