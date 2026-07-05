Lokalvårdare (timanställning) till Palladium, Malmö
Next Events Sverige AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-05
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Är du vår nästa kollega? Palladium Malmö är en anrik kultur- och eventarena för konserter, scenkonst och andra publika evenemang.
Vi söker nu en timanställd lokalvårdare/städare som vill vara med och se till att våra publika ytor håller hög standard inför och efter våra evenemang.Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Lokalvård av salong, foajé, toaletter & backstage.
Eventstäd före och efter arrangemang
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Samarbete med drift- och eventpersonal
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lokalvård
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har god servicekänsla
Är flexibel vad gäller arbetstider
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med flexibla arbetstider
Arbete i ett ikoniskt kulturhus mitt i Malmö
Trygga och tydliga anställningsvillkor
God arbetsmiljö och tydligt ansvar
Skicka din ansökan med kort presentation, nytagen bild och CV till jobb@nextevents.seOm företaget
Palladium är ett ikoniskt kulturhus i centrala Malmö som är en mötesplats för konserter, scenkonst och andra publika evenemang. Här möts en historisk miljö och modern evenemangsverksamhet i en unik arena som välkomnar både lokala och internationella artister.
Verksamheten drivs av Next Events, en etablerad arrangör med lång erfarenhet av konserter, festivaler och kulturproduktion i Malmö och övriga Sverige.
Läs gärna mer på palladium.nu och nextevents.se.
Vi ses på intervju,
Palladium / Next Events familjen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: jobb@nextevents.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next Events Sverige AB
(org.nr 559057-3977)
Södergatan 15 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Palladium Jobbnummer
9992768