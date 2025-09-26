Lokalvårdare till Ystads kommun
2025-09-26
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, vatten och avfall. Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra kommun att bo, verka och leva i
Älskar du konsten att förvandla vardagliga platser till strålande och inbjudande miljöer? Då är du den perfekta kandidaten för att bli en nyckelspelare i vårt team!
Vi utgörs av ett fantastiskt gäng på 64 dedikerade lokalvårdare som strävar efter perfektion i varje liten detalj. Du kommer att vara en viktig del av vårt team, och du kommer aldrig vara ensam. Våra fyra erfarna gruppledare står redo att hjälpa till med den dagliga planeringen och guida dig genom varje steg. Dessutom finns två engagerade enhetschefer här för att stödja och inspirera dig till framgång.
Din uppgift är att förvandla varje yta till en gnistrande ren och inbjudande plats. Genom att använda städredskap som dammsugare och våtmoppar kommer du att skapa arbetsplatser som verkligen inspirerar.
Du kan städ utrymmen så som skolor, kontor och toaletter.
Vi ser fram emot att tillsammans skapa strålande resultat och välkomnande utrymmen!Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbetat som lokalvårdare är ett krav, likaså att du har viljan och drivet att arbeta som lokalvårdare. Du ska vara flexibel, samarbetsvillig och trivas i såväl ensamarbete som i grupparbete. Det är viktigt att du inte är främmad för olika städuppdrag och din styrka är att du ser varje uppdrag som en rolig utmaning.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska. Körkort och tillgång till bil är meriterande. Det är även meriterande om du har SRY-certifikat.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Bemanning- och rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23 Jobbnummer
9527468