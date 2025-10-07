Lokalvårdare till Vitis Service AB i Göteborg
Vitis Städ & Trädgård KB / Städarjobb / Mark Visa alla städarjobb i Mark
Vill du bli en del av ett växande företag där kvalitet, service och trivsel står i fokus?
Vi på Vitis Service AB expanderar och söker nu fler engagerade lokalvårdare till vårt team i Göteborg.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Vi värdesätter våra medarbetares insats högt och erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Tjänsten börjar som timanställning, med möjlighet till fast anställning på 50-75 % längre fram.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss kommer du att ha en varierad arbetsdag med flera olika typer av uppdrag:
Hemstädning hos privatkunder - du hjälper kunder i deras hem med allt från veckostädning till mer omfattande storstädningar. Det innebär dammsugning, golvvård, dammtorkning, köks- och badrumsrengöring samt ibland tvätt och fönsterputs.
Städning av kontor och företagslokaler - du bidrar till en ren och fräsch arbetsmiljö för våra företagskunder. Här kan arbetet bestå av städning av arbetsrum, konferensrum, personalutrymmen och hygienutrymmen.
Trappstädning i bostadsfastigheter - du ansvarar för att gemensamma ytor såsom trapphus, entréer och källargångar är rena och inbjudande för de boende.
Hantering av städutrustning och rengöringsmedel - du arbetar professionellt och följer rutiner för att använda material och medel på ett säkert och korrekt sätt.
Kundkontakt - i ditt arbete möter du både privatpersoner och företag, vilket gör din serviceförmåga och ditt bemötande mycket viktigt.
Vi söker dig som
Har 2-4 års erfarenhet av professionell städning (hemstädning, företagsstädning eller liknande).
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad - du tycker om att göra skillnad och lämna efter dig ett skinande rent resultat.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är flexibel och kan anpassa dig till olika kunders behov och arbetsplatser.
Är punktlig och ansvarsfull - våra kunder ska alltid kunna lita på dig.
Behärskar svenska i tal för att kunna kommunicera med kunder och kollegor.
Har B-körkort (manuell växellåda - krav) eftersom resor mellan kunder och arbetsplatser ingår i tjänsten.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett företag som ständigt växer.
Ett arbete med stor variation - du får träffa olika kunder, arbeta i olika miljöer och använda dina färdigheter på många sätt.
Möjlighet till utveckling inom företaget - för den som vill finns chansen att ta mer ansvar på sikt.
Ett positivt och stöttande team där vi hjälper varandra och arbetar för en god gemenskap.
Arbetskläder och den utrustning du behöver för att utföra jobbet på bästa sätt.
Lön enligt avtal och en arbetsplats där vi värnar om trivsel och arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: nesim@vitisgruppen.se Arbetsgivare Vitis Städ & Trädgård KB
Lyddevägen 18 (visa karta
)
511 58 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9545628